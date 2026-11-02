Binance幣安20分鐘失494億元｜曾長住中國　網民起底朝鮮帥哥黑客

加密貨幣交易所幣安（Binance）10月29日遭黑客攻擊，20分鐘內被盜取約63億美元（約494億港元）加密貨幣，多間加密貨幣追蹤公司指，幕後黑手疑為朝鮮黑客組織「TraderTraitor」。美國聯邦調查局（FBI）此前通緝的朝鮮黑客朴鎮赫（Park Jin-hyok，音譯），其昔日檔案因此案再度被網民翻出討論。



美國聯邦調查局（FBI）與網絡安全和基礎設施安全局（CISA）聯合發布的威脅警報稱，在業內亦被稱為Jade Sleet或UNC4899的黑客組織「TraderTraitor」本質上隸屬於朝鮮軍事情報機構偵察總局（RGB）。

FBI調查顯示，黑客今次利用滲透工程師電腦的DevOps權限，入侵服務端容器發送未授權提幣指令。

區塊鏈分析機構Elliptic指，黑客在得手後迅速將贓款主力兌換為以太幣（ETH），透過分布於超過800個新錢包的跨鏈橋及去中心化金融（DeFi）工具分層洗錢，目前全球執法部門已協力凍結約29億美元資產，但仍有逾33億美元資金正處於高速清洗階段。

美國《Wired》雜誌報道，幣安多個區塊鏈錢包於美東時間10月29日下午4時起，約20分鐘內被迅速盜走大量加密貨幣，可能是歷來最大宗加密貨幣盜竊案。

加密貨幣公司及調查人員正加緊凍結及追蹤被盜資金。多間加密貨幣追蹤公司稱，今次攻擊可能由朝鮮黑客組織「TraderTraitor」策動。

美國聯邦調查局此前通緝的朝鮮王牌黑客朴鎮赫雖未被證實直接參與此案，但因同屬偵察總局旗下黑客組織，其昔日檔案與高顏值證件照再度被全球網民翻出熱議。

被譽為「朝鮮玄彬」 頂尖高顏值黑客受關注

說起朝鮮黑客，網民與傳媒們想起高顏值的頂尖黑客朴鎮赫。多間傳媒封他為「朝鮮玄彬」，也有傳媒稱他為「朝鮮許光漢」。

在美國聯邦調查局（FBI）公布的全球通緝公告中，朴鎮赫被指控為拉撒路組織（Lazarus Group）及「高級持續性威脅38」（APT38）的核心成員。

FBI資料顯示，朴鎮赫據信1981年或1984年出生，說得一口流利韓文、英文及中文，最後已知位置在朝鮮，過往曾前往中國居住。

美國司法部2018年公開對朴鎮赫提出指控，稱他涉嫌2014年參與對索尼影業（Sony Pictures）網絡攻擊、2016年孟加拉中央銀行被盜8,100萬美元，以及2017年全球肆虐的WannaCry勒索軟件攻擊。

回顧2014索尼影業遭黑客癱瘓事件：朴鎮赫一役成名

2014年，索尼影業在喜劇《刺殺金正恩》（The Interview）上映前遭黑客組織大規模網絡攻擊，泄露大量內部機密郵件。由於黑客發出恐怖襲擊威脅，美國各大院線一度取消放映計劃，索尼隨後改為網上付費點播與部份獨立影院同步上映。

《刺殺金正恩》Trailer：

美國聯邦調查局稱，朴鎮赫及其同夥當時據信在朝鮮政府授意下，主導策劃對索尼影業的網絡攻擊。美司法部調查披露，朴鎮赫早年曾畢業於平壤金策工業綜合大學，之後派駐中國瀋陽等地，表面受僱於前線空殼合資公司「朝鮮世博」（Chosun Expo），實則主導多項毀滅性網絡滲透。他於2014年索尼被駭發生前不久返回朝鮮。

FBI指，朴鎮赫據稱是國家資助的朝鮮電腦程式員，參與朝鮮偵察總局（RGB）旗下黑客團體的大規模犯罪陰謀，這個團體被私人網絡安全研究人員標記為「拉撒路組」及「高級持續威脅38」。

朴鎮赫意外翻紅

美國加州中區聯邦地區法院已向他發出聯邦拘捕令，控以串謀實施電匯欺詐及銀行欺詐，以及串謀進行電腦相關欺詐（電腦入侵）。朴鎮赫的照片及個人資料在FBI通緝名單公開後，在網上引發關注，這次Binance幣安盜竊案，讓朴鎮赫再次成為網絡熱點，不少網民討論其外貌及背景。

從引發荷里活巨震的《刺殺金正恩》報復襲擊，到洗劫孟加拉國央行及WannaCry勒索病毒，他所涉及的網絡犯罪已演變成平壤繞過國際金融制裁、籌措武器研發資金的重要非對稱作戰管道。