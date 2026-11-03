高市早苗伸手引導孟加拉總理參拜日旗　對方拒絕鞠躬僅點頭｜有片

日本首相高市早苗10月27日於歡迎儀式上伸手引導孟加拉總理塔里克（Tarique Rahman）向日本國旗鞠躬。不過，塔里克未有理會並拒絕鞠躬，直接越過高市，僅將右手放在胸口點頭致意。



自高市早苗上任以來，每次在接待外國領袖訪日的歡迎儀式上，當雙方領導人一同走到兩國國旗前時，高市總會特意伸出手臂，引導外國領導人向日本國旗鞠躬致意，但有關舉動頻頻引發爭議。

此前，英國前首相施紀賢（Keir Starmer）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默茨（Friedrich Merz）、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）及新加坡總理黃循財均曾順應引導。每當這些國家領導人順應配合後，高市總會露出笑容。

但早前與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤時，高市亦曾伸手引導其鞠躬，惟特朗普在向美國國旗致敬後無視高市逕直走開。

有日本網民表示，「看到孟加拉總理堅決拒絕高市總理的打斷，徑直向前走去，我不禁想知道世界各國領導人是否意識到『高市總理正被引導到一個看起來像是在向日本國旗敬禮的位置』？真是太尷尬了」。