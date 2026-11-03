特朗普選前自誇倒影池政績　宣稱伊朗戰事已取勝

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日主持重新開放林肯紀念堂倒影池活動，並借機在周二中期選舉前夕造勢。他揚言若共和黨勝選，將向每名成年人發放5,000美元（約39,000港元）。



綜合外媒報道，特朗普周一宣布，倒影池正式重新開放。他稱，這座原建於1920年至1923年間的游泳池曾出現漏水、藻類滋生和人為破壞等問題，並如今稱管道已經更換，游泳池也重新鋪設了地面，並指出政府以遠低於以往的成本完成了這項工作。特朗普稱今次選舉是其一生所見最重要的中期選舉，並指控民主黨推出美國史上最極端、最危險的候選人名單。

期間，特朗普再次重申「勝選派錢」承諾，稱每人可獲5,000美元，但須在美國境內消費。談及伊朗戰事，他稱「我們跟伊朗打了一場仗，我們贏了」，並聲稱美國現已控制霍爾木茲海峽；他續說，伊朗想達成協議「有可能發生」，並按照德黑蘭的要求停止針對其領導人的攻擊。

在近1小時的演說中，特朗普花了不少篇幅談及倒影池，以及其政府在翻修華府其他紀念雕像、打擊國家首都犯罪方面的施政成果。

他同時宣布，將在阿靈頓紀念橋附近興建「凱旋門軍事綜合設施」，稱設施將具「強大的無人機能力」。