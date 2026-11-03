特朗普淡化選後開戰稱有望與伊朗達成協議　美軍續頻襲格什姆島

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月2日表示，與伊朗達成協議仍然可能，並排除中期選舉後即恢復大規模空襲；惟《華爾街日報》同日報道，美軍近期一直頻密襲擊伊朗格什姆島。



特朗普周一在華盛頓向記者表示，不會在中期選舉後考慮恢復空襲伊朗，相信伊朗領袖有意達成協議，協議「有可能發生」；副總統萬斯（JD Vance）則稱，與伊方有多次良好對話，華府未就達成協議設定期限。

伊朗談判代表周日結束在多哈與卡塔爾調停的第三日會談，仍然堅持要求美方先滿足其條件，才開始核計劃談判。

2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

據《華爾街日報》報道，此前美國已告知海灣國家，將在中期選舉後開軍事行動，美國中央司令部近期向該地區增加了飛彈防禦系統和彈藥部署，特朗普亦重申絕不容伊朗擁有核武。

另據《華爾街日報》周一報道，美國近數周對伊朗發動一連串小規模襲擊，最新一次擊中霍爾木茲海峽旁的格什姆島（Qeshm Island），與戰爭初期不同，美國並未公開宣布這次攻擊。