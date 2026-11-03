中期選舉｜華爾街投資者選前觀望　監管風暴與AI版圖面臨大洗牌

美國中期選舉11月3日舉行，華爾街投資者正在屏息等待選舉結果。除關注國會控制權花落誰家，更盯緊多場選情激烈的選戰，結果將左右虛擬資產監管、信用卡收費、金融監管及人工智能（AI）投資等政策走向。



路透社報道，俄亥俄州聯邦參議員選戰最受矚目：以批評華爾街聞名的虛擬資產懷疑論者布朗（Sherrod Brown）捲土重來，業界已豪擲逾5,000萬美元（約3.9億港元）冀將他拉下馬；若民主黨奪回參議院，布朗或重掌銀行委員會，有權審查金融監管機構。民調顯示他領先最多5個百分點或打平，預測市場估其勝算69.5%。

德州選戰屬最激烈選戰之一，州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）與民主黨的塔拉里科（James Talarico）激鬥，後者勝出將是該州數十年來首次有民主黨人贏得全州選舉。

Republican candidate for US Senate from Texas, Ken Paxton, speaks during a midterm campaign rally with US Vice President JD Vance (not pictured), at JRJ Construction in Weatherford, Texas, US, October 29, 2026. REUTERS/Evan Vucci/Pool

帕克斯頓本人與華爾街之間的關係也頗為動盪。他曾對多家銀行和資產管理公司採取強硬行動，指責這些機構推行帶有「覺醒」（woke）色彩的左傾借貸與投資政策。帕克斯頓還牽頭針對多家華爾街公司的氣候及多元化政策展開了跨州調查，甚至曾對這些公司提出過訴訟。

最新民調顯示，塔拉里科領先幅度在2到8個百分點之間。週五，預測市場給出的塔拉里科獲勝機率為66.8%。

此外，諮詢機構指出，10場州長選戰將左右2.5萬億美元（約19.5萬億港元）AI數據中心投資的命運，德薩斯、喬治亞及俄亥俄選情最緊湊；眾議院金融服務委員會主席希爾（French Hill）亦陷入苦戰。