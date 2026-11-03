美國中期選舉倒數1天　特朗普回防深紅州票倉　7大關鍵州全告急

美國期中選舉將在香港時間週二晚間開始投票，週三上午開票，全美提前投票已突破5400萬人。選前最後衝刺階段，特朗普（Donald Trump，又譯川普）連跑愛荷華、堪薩斯，兩個傳統上的深紅州造勢，不是取暖，而是緊急回防固守共和黨鐵票。因為根據紐約時報選前最後民調，包括這2州在內，民主黨在7個關鍵州，參議員選情領先共和黨，民主黨不只眾議院，連參議院都有機會過半。特朗普甚至放話，民主黨若奪回國會，他就要當「否決先生」，似乎已經先打預防針。



美國期中選舉11月3日登場，全美提前投票已突破5400萬人。特朗普選前最後衝刺，11月1日到愛荷華州迪比克（Dubuque），替共和黨參議員候選人欣森（Ashley Hinson）拉票，台上還聊起身材話題，說「我認識艾許莉很久了，她以前有點偏重」，這場造勢他整整講了2小時。

2026年11月1日，美國愛荷華州迪比克，共和黨參議員候選人欣森（Ashley Hinson）與美國總統特朗普同台出席中期競選集會。（Reuters）

CNN記者克萊因（Betsy Klein）指出：「這很可能是總統最後幾次以壓軸主角身分舉行招牌造勢，到了2028年總統大選，這一切都會改變，所以總統很可能正在細細品味這一刻。」

場內開講，場外也熱鬧。競選巴士簽滿了名，特朗普周邊擺滿攤位。支持者哈特克邁爾（Kate Hartkemeyer）說：「我們要讓愛荷華繼續是紅色的。這是個美麗的州，我們不想讓它被民主黨毀掉。」轉個街角，抗議人群舉牌開罵，抗議民眾科普斯（Caroline Koppes）直言：「這是邪教，他們把靈魂賣給一個根本不值得的人。」

選前倒數，特朗普不是故意挑愛荷華這種紅州取暖，而是紅州選情告急，緊急回防。下一站堪薩斯州同樣是紅州，參議員選情膠着。CNN記者坎克林（Adam Cancryn）提醒：

「薩斯將近100年沒選出民主黨參議員，從1932年以來就沒有。

民主黨參議員挑戰者漢彌爾頓（Adam Hamilton）打密集陸戰，挨家挨戶敲門拉票，爭取堪薩斯州後悔投特朗普的中間或淺紅選民。當地抗議活動組織者諾林（Rebecca Norlin）說：

大家真的受夠現狀了，受夠這套MAGA，受夠每加侖6美元的柴油，我們的農民正在受苦。

不過目前全國提前投票已破5400萬人，很多選民早有定見，共和黨的鐵桿基本盤，也就是住在農村或郊區的白人選民投票意願，成為關鍵。賓州選民克拉默（Al Kramer）被問到特朗普在當地的支持度是否開始受損時說：「是也不是。有些人不會承認，但他們受夠了。不過有些人，他們就是死忠特朗普粉。」

2026年11月1日，美國總統特朗普在堪薩斯州薩利納市薩利納地區機場舉行的中期競選集會上向支持者揮手致意。（Reuters）

基本盤不用倒戈，只要不出門投票，就可能讓共和黨在五五波的州敗選，而油價與通膨難題，也不可能選前瞬間解決。緬因州身障居民貝克（Joseph Baker）說：「一個人、單薪家庭或領身障金的人，今年冬天在這個州根本負擔不起活下去的費用。這都是因為海外發生的事，因為有人沒什麼好理由就決定要打仗。」

民怨這麼深，特朗普在萬聖節派對上倒是信心滿滿，他說：「我感覺非常好，這個國家從沒這麼好過。」但查塔姆研究所美國計畫主任拉普（Laurel Rapp）分析：

特朗普把這場選舉變成對他執政的公投，但我們也看到一些共和黨候選人憂心忡忡，試圖跟這位總統保持一點距離，因為油價、因為伊朗戰爭、因為一些關稅影響。所以預料民主黨會贏得眾議院，甚至可能贏得參議院。

共和黨小雞跳船，對面的民主黨也出狀況。初選落敗的密西根州民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens），竟然站台力挺共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers），現場還有民眾怒罵她是叛徒。史蒂文斯先前就批評民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed）對以色列的言論。

賽義德（Abdul El-Sayed）(Reuters)

穆斯林背景的賽義德也成了特朗普的攻擊標靶，特朗普在造勢場上說：「我們不需要共產主義者、聖戰士、穆斯林兄弟會。」艾爾賽義德否認與穆斯林兄弟會有關。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）則痛批：「他們說賽義德這位醫師是恐怖分子、聖戰士，這些話真的令人作嘔。任何共和黨人站在這些可怕的廣告背後，都是一種恥辱。」

選戰結果關鍵在參議院，民主黨要淨增4席才能過半。根據紐約時報與西恩納學院（Siena）封關民調，密歇根、德州、緬因、俄亥俄、堪薩斯、阿拉斯加、愛荷華這7個關鍵州，民主黨全數領先，其中除了愛荷華與阿拉斯加，都領先5個百分點以上。

選舉結果也可能牽動伊朗戰爭。普林斯頓大學教授李（Frances Lee）指出：「如果跛腳期間經費沒有獲得授權，政府就得向民主黨控制的國會要錢。」

共和黨參議員選情不樂觀，眾議員選情更悲觀，或許是先打預防針，特朗普已經放話，若民主黨奪回國會，他要當「否決先生」，動用否決權阻擋民主黨通過的法案。

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