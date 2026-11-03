美國中期選舉倒數1天 特朗普回防深紅州票倉 7大關鍵州全告急
美國期中選舉將在香港時間週二晚間開始投票，週三上午開票，全美提前投票已突破5400萬人。選前最後衝刺階段，特朗普（Donald Trump，又譯川普）連跑愛荷華、堪薩斯，兩個傳統上的深紅州造勢，不是取暖，而是緊急回防固守共和黨鐵票。因為根據紐約時報選前最後民調，包括這2州在內，民主黨在7個關鍵州，參議員選情領先共和黨，民主黨不只眾議院，連參議院都有機會過半。特朗普甚至放話，民主黨若奪回國會，他就要當「否決先生」，似乎已經先打預防針。
美國期中選舉11月3日登場，全美提前投票已突破5400萬人。特朗普選前最後衝刺，11月1日到愛荷華州迪比克（Dubuque），替共和黨參議員候選人欣森（Ashley Hinson）拉票，台上還聊起身材話題，說「我認識艾許莉很久了，她以前有點偏重」，這場造勢他整整講了2小時。
CNN記者克萊因（Betsy Klein）指出：「這很可能是總統最後幾次以壓軸主角身分舉行招牌造勢，到了2028年總統大選，這一切都會改變，所以總統很可能正在細細品味這一刻。」
場內開講，場外也熱鬧。競選巴士簽滿了名，特朗普周邊擺滿攤位。支持者哈特克邁爾（Kate Hartkemeyer）說：「我們要讓愛荷華繼續是紅色的。這是個美麗的州，我們不想讓它被民主黨毀掉。」轉個街角，抗議人群舉牌開罵，抗議民眾科普斯（Caroline Koppes）直言：「這是邪教，他們把靈魂賣給一個根本不值得的人。」
選前倒數，特朗普不是故意挑愛荷華這種紅州取暖，而是紅州選情告急，緊急回防。下一站堪薩斯州同樣是紅州，參議員選情膠着。CNN記者坎克林（Adam Cancryn）提醒：
「薩斯將近100年沒選出民主黨參議員，從1932年以來就沒有。
民主黨參議員挑戰者漢彌爾頓（Adam Hamilton）打密集陸戰，挨家挨戶敲門拉票，爭取堪薩斯州後悔投特朗普的中間或淺紅選民。當地抗議活動組織者諾林（Rebecca Norlin）說：
大家真的受夠現狀了，受夠這套MAGA，受夠每加侖6美元的柴油，我們的農民正在受苦。
不過目前全國提前投票已破5400萬人，很多選民早有定見，共和黨的鐵桿基本盤，也就是住在農村或郊區的白人選民投票意願，成為關鍵。賓州選民克拉默（Al Kramer）被問到特朗普在當地的支持度是否開始受損時說：「是也不是。有些人不會承認，但他們受夠了。不過有些人，他們就是死忠特朗普粉。」
基本盤不用倒戈，只要不出門投票，就可能讓共和黨在五五波的州敗選，而油價與通膨難題，也不可能選前瞬間解決。緬因州身障居民貝克（Joseph Baker）說：「一個人、單薪家庭或領身障金的人，今年冬天在這個州根本負擔不起活下去的費用。這都是因為海外發生的事，因為有人沒什麼好理由就決定要打仗。」
民怨這麼深，特朗普在萬聖節派對上倒是信心滿滿，他說：「我感覺非常好，這個國家從沒這麼好過。」但查塔姆研究所美國計畫主任拉普（Laurel Rapp）分析：
特朗普把這場選舉變成對他執政的公投，但我們也看到一些共和黨候選人憂心忡忡，試圖跟這位總統保持一點距離，因為油價、因為伊朗戰爭、因為一些關稅影響。所以預料民主黨會贏得眾議院，甚至可能贏得參議院。
共和黨小雞跳船，對面的民主黨也出狀況。初選落敗的密西根州民主黨眾議員史蒂文斯（Haley Stevens），竟然站台力挺共和黨參議員候選人羅傑斯（Mike Rogers），現場還有民眾怒罵她是叛徒。史蒂文斯先前就批評民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed）對以色列的言論。
穆斯林背景的賽義德也成了特朗普的攻擊標靶，特朗普在造勢場上說：「我們不需要共產主義者、聖戰士、穆斯林兄弟會。」艾爾賽義德否認與穆斯林兄弟會有關。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）則痛批：「他們說賽義德這位醫師是恐怖分子、聖戰士，這些話真的令人作嘔。任何共和黨人站在這些可怕的廣告背後，都是一種恥辱。」
選戰結果關鍵在參議院，民主黨要淨增4席才能過半。根據紐約時報與西恩納學院（Siena）封關民調，密歇根、德州、緬因、俄亥俄、堪薩斯、阿拉斯加、愛荷華這7個關鍵州，民主黨全數領先，其中除了愛荷華與阿拉斯加，都領先5個百分點以上。
選舉結果也可能牽動伊朗戰爭。普林斯頓大學教授李（Frances Lee）指出：「如果跛腳期間經費沒有獲得授權，政府就得向民主黨控制的國會要錢。」
共和黨參議員選情不樂觀，眾議員選情更悲觀，或許是先打預防針，特朗普已經放話，若民主黨奪回國會，他要當「否決先生」，動用否決權阻擋民主黨通過的法案。
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