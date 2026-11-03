美國中期選舉｜7大搖擺州定參院誰屬　民調：民主黨領先6州

美國11月3日舉行中期選舉，民主黨重奪眾議院的形勢大好，但參議院選情則較為接近，而參院的選舉結果很大程度將由7個關鍵搖擺州所決定。美媒周日在選舉前夕公布最新民調，顯示民主黨除了在一個州與共和黨打成平手外，於其餘6個州皆有領先優勢。民主黨參議院候選人甚至在密歇根州大幅領先共和黨對手，差距高達兩位數。



《紐約時報》周日報道，其與紐約錫耶納學院（Siena College）10月23日至11月1日對阿拉斯加州、艾奧瓦州、堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州、密歇根州和德州的5708 名選民，就參議院選情進行民意調查，其中顯示民主黨除了在艾奧瓦州與共和黨在誤差範圍內打成平手外，在其餘州份皆有領先優勢。

密歇根州

這次密歇根州的競選，是用來填補民主黨籍參議員彼得斯（Gary Peters）在退休後，將留下的空缺議席。

密歇根州民主黨參議院候選人賽義德（Abdul El-Sayed）是一名埃及裔穆斯林，屬於民主黨內部左翼進步派。他在民調中以53%，大幅領先共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers）的42%。然而，報道特別提到，民調是在當地民主黨人爆發內訌前進行。

2026年7月18日，美國密歇根州底特律市，美國眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，左）和美國參議員桑德斯（Bernie Sanders，右）一起出席競選集會活動，為密歇根州民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed，中）助選。 （Getty）

德州

向來是共和黨鐵票倉的德州（Texas）如今正同樣迎來一場關鍵參議院選戰，德州民主黨參議院候選人塔拉里科（James Talarico）在民調中，以50%領先共和黨對手帕克斯頓（Ken Paxton）的43%。

彭博社稱，塔拉里科自幼信奉基督教，善於將個人政見與基督信仰結合；帕克斯頓面臨多項醜聞，但獲美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的巨額資金支持，美國總統特朗普（Donald Trump）也數次親自到場助選。

2026年10月21日，美國德州侯斯頓，民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）在侯斯頓大學向學生和與會者發表演說。（Reuters）

如果塔拉里科勝選，將創下民主黨自1988年以來，首次贏下德州參議員席位的紀錄。

緬因州

緬因州現任共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）1996年以來連續當選參議員，但如今其競逐連任之路卻面臨挑戰。

民調顯示，緬因州民主黨參議院候選人傑克遜（Troy Jackson）獲得51%支持，正以6個百分點的優勢，領先柯林斯。傑克遜屬於民主黨內部左翼派系，甚至與「美國民主社會主義者」組織（DSA）關係密切。

2026年10月15日，美國共和黨緬因州參議員柯林斯（Susan Collins，左）與民主黨參議員候選人傑克遜（Troy Jackson，右）進行辯論。（Getty）

俄亥俄州

現任俄亥俄州共和黨聯邦參議員赫斯特德（Jon Husted）正面臨民主黨對手布朗（Sherrod Brown）的挑戰。民調顯示，49%受訪者表示將支持布朗，高於赫斯特德（Jon Husted）的44%。

彭博社報道，布朗曾任聯邦參議員18年，個人表現長期以來都強於民主黨在該州的整體水平。

2026年10月24日，美國俄亥俄州，前總統奧巴馬（Barack Obama，中）出席民主黨的中期選舉集會，與該州參議員候選人布朗（Sherrod Brown，右）和州長候選人艾克頓（Amy Acton，左）手牽手。（Reuters）

該州作為人工智能（AI）數據中心重鎮，當地AI基礎設施大幅擴張及電費上漲成為選戰焦點。布朗在競選期間就批評赫斯特德支持建數據中心，但後者也強調不應由居民和其他企業承擔電力成本。

堪薩斯州

堪薩斯州民主黨參議院候選人漢密爾頓（Adam Hamilton）是中間派人士曾是共和黨人後來轉投民主黨，他正在挑戰現任共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）。民調顯示，前者正以49%對44%的優勢領先。

《紐約時報》報道，漢密爾頓的身份為他爭取到部份中間選民的支持，在美國政治兩極化的情況下，在民調中獲得13%的共和黨人支持。

2026年11月2日，美國加州洛杉磯市中心， 一名選民在人行道上排隊等候，準備前往為中期選舉設立的臨時投票站投票。（Reuters）

阿拉斯加州

在阿拉斯加，現任共和黨籍參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）對陣民主黨挑戰者佩爾托拉（Mary Peltola）。民調顯示，後者獲得46%的支持，以兩個百分點輕微領先蘇利文。

該州在選前掀起了有關選舉舞弊的爭議。《紐約時報》此前披露，佩爾托拉競選團隊曾協助招募與蘇利文同名的小漁村退休老師J.蘇利文（Dan J. Sullivan），作為「攪局者」競選參議院職位。由於兩人名字極相似，因此引來有關誤導選民的質疑。

特朗普政府甚至在選前已提訴，在蘇利文一旦敗選的情況下，阻止阿拉斯加州認證選舉結果。

2017年2月9日, 美國華盛頓特區，參議員蘇利文（Daniel S. Sullivan）於國會出席參議院軍事委員會聽證會。（Getty）

艾奧瓦州

艾奧瓦州傳統上屬於共和黨較具優勢的農業州，但在這次中期選舉中被視為勝負難料的搖擺州。在該州現任共和黨聯邦參議員不尋求連任的情況下，由共和黨候選人欣森（Ashley Hinson）對陣民主黨對手圖雷克（Josh Turek）。

據彭博社，圖雷克為爭取農民這個共和黨的「基本盤」選民，將農業成本上漲和農業巨頭掌控市場作為競選焦點；欣森也對相關問題作出回應，並在牛肉進口關稅等問題上與特朗普保持距離。

2026年11月2日，美國艾奧瓦州，該州民主黨參議員候選人圖雷克（Josh Turek）在競選活動中發表演說。（Reuters）

《紐約時報》民調顯示，圖雷克僅以一個百分點輕微領先欣森，但由於在誤差範圍內，兩黨在艾奧瓦州實際上不分伯仲。