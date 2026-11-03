美國中期選舉｜民主黨「藍色巨浪」也推不動特朗普？

在11月3日的美國中期選舉中，民主黨預期將會大勝，不只像2018年那樣從共和黨手上奪回國會眾議院控制權，還有可能奪得參議院控制權－－即使近日阿拉斯加（Alaska）出現「雙Dan案」，密歇根州（Michigan）又出現民主黨內鬥「叛黨門」，美國網上預測市場賭盤Kalshi顯示民主黨奪得參議院控制權的機率高達76％，美國選舉模型界權威Nate Silver更將民主黨勝算推至八成以上。

何謂「巨浪」？

所謂的「藍色巨浪」從來沒有清晰的定義。從國會選舉選情的角度來看，我們姑且作出一個簡單定義：在全體435席出選的眾議院，民主黨如果能獲得像2018年那樣的235席或以上（按：民主黨現在擁有214席，離218席多數門檻相差四席），而在本屆一共35席出選的參議院（全院共100席），民主黨如果能將其參議院席位由現時的47席（按：將兩位同民主黨合作的獨立參議員也計算在內）增加到52席的「穩定多數」－－那麼就算是民主黨的「藍色巨浪」。

雖然普遍分析都會認為民主黨只要多取4席就能以51席的簡單多數取得參議院控制權，不過由於目前賓夕法尼亞州的民主黨參議員費特曼（John Fetterman）在移民執法、伊朗戰爭等不同關鍵議題上都持續同民主黨國會主流「唱反調」，幾乎可以算是半個共和黨議員，因此，如果民主黨要「穩定地」控制參議院，52席是更為穩當的席次。

美國網上預測市場賭盤Kalshi顯示民主黨奪得參議院控制權的機率高達76％，比起僅一天前升3個百分點。（網站截圖）

要在參議院增加4、5席，對民主黨而言，一直是非常困難的事。在北卡羅來納州（North Carolina），他們幾乎穩奪一席，不過在密歇根州，甚至是受索馬里群體福利詐騙醜聞困擾的明尼蘇達州（Minnesota），民主黨也有痛失席位的可能。

而民主黨要從共和黨手中奪得議席的州份，幾乎全部都是特朗普2024年大選領先10個百分點以上的「深紅州」，當中包括俄亥俄（Ohio）、德州、阿拉斯加、堪薩斯（Kansas）、艾奧瓦（Iowa），甚至是機會更渺茫的南卡羅來納（South Carolina）、內布拉斯加（Nebraska）和佛羅里達（Florida）。

唯一一個民主黨需要奪取議席卻不是「深紅」的州份，就是遠在東北角落的緬因州（Maine）。但緬因州只有百餘萬人口，而當了30年參議員的共和黨溫和派科林斯（Susan Collins）長期紮根、苦心經營、與不少選民都有過面對面交談對話的接觸，以往曾多次擊退民主黨的挑戰。要從科林斯手上奪得一席，並不容易。

賓夕法尼亞州的民主黨參議員費特曼（John Fetterman）在移民執法、伊朗戰爭等不同關鍵議題上都持續同民主黨國會主流「唱反調」，幾乎可以算是半個共和黨議員。（Getty）

問題是，即使民主黨排除萬難，不只奪得眾議院，連參議院也以至少52席的「穩定多數」收入囊中，其實也很難對特朗普構成重大制約。

國會權力的局限

例如在伊朗戰爭的問題上，若然民主黨取得國會參、眾兩院控制權，第一件事幾乎就是通過在1973年《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）框架之下的「共同決議案」（concurrent resolution），要求特朗普停止向伊朗使用美國武裝部隊。該決議本年9月已經通過眾議院，卻在參議院被一票之差否決。

但歷年來，民主、共和兩黨的總統都沒有承認《戰爭權力決議》由國會兩院以簡單多數限制總統戰爭權力的合法性，認為總統擁有否決權，而國會必須兩院三分之二多數才能推翻總統的否決權，因此凡不足三分之二多數的決議和立法也不能限制總統的決策自由。

2026年11月2日，美國華盛頓特區，美國總統特朗普在中期選舉前夕，於經過數月維修後重新開放的林肯紀念堂倒影池發表講話時，舉起了一張照片。（Reuters）

因此，即使民主黨「藍色巨浪」真的湧上國會山，也湧不進白宮。而即使這一波「藍色巨浪」有多波瀾壯闊，在目前的美國兩黨政治環境之下，也沒有任何人會認為民主黨有可能獨力控制國會兩院的三分之二多數。

總統否決權的門檻，也構成了民主黨在俄烏戰爭、關稅戰等不同議題上改變特朗普政策的局限。

在俄烏戰爭問題上，近來的最大爭議之一，就是特朗普政府為俄羅斯柴油進口提供豁免許可，違反2022年《終止進口俄羅斯石油法》（Ending Importation of Russian Oil Act），該法規定除非總統向國會提交證明，確認俄羅斯已從烏克蘭撤軍並停止對烏克蘭主權和領土完整構成威脅，否則不能豁免禁止進口俄羅斯能源產品的禁令－－特朗普政府明顯沒有做到這一點。

但即使特朗普政府違法，國會也無力阻止，只能透過各地執法機構限制載有俄羅斯柴油的船隻抵達，並透過司法訴訟解決紛爭。

美國國會大樓（Reuters）

而在馬斯克（Elon Musk）透過對SpaceX的控制一度限制烏克蘭星鏈（Starlink）移動速度的議題上，民主黨控制的國會最多也只能為此展開調查，並傳召包括馬斯克在內的相關人士到國會聽證會上問話。

可是，如果馬斯克或者特朗普政府官員拒絕出席國會聽證，要起訴相關人士藐視國會，常規做法也是要轉介特朗普的司法部出手，只要特朗普拒絕配合，國會也沒有辦法強迫受傳召人士作供。（按：國會其實也有執行藐視國會控罪的能力，包括派員拘捕相關人士或將其收監等，但此等權力自1934年以來也沒有被使用過。）

而在關稅問題上，雖然美國憲法將徵稅權劃給國會，但過去大半個世紀以來，國會不斷將關稅權力交到行政機關手上，要阻止特朗普繼續打關稅戰（特別是基於1930年代古舊法律向加拿大開打的關稅戰），國會的唯一辦法也是修法或立法。這很明顯也將會撞上特朗普的總統否決權，沒有大量共和黨議員配合，根本無法成事。

2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

彈劾由制約變成表演

在美國國父們的設想當中，國會將會自然而然地維護自身權力、制衡行政機關，因此就有了國會彈劾總統、將其免職下台的機制。但自從政黨出現和兩黨制確立之後，黨的忠誠大於一切，彈劾已經變成了政治表演。

2018年，民主黨在特朗普首屆任期的中期選舉大勝奪回國會眾議院之後，便先後因為「通烏門」（按：特朗普以扣起烏克蘭軍備輸送為籌碼要求澤連斯基查找拜登家族黑材料），以及2021年1月6日的國會暴亂案而兩次彈劾特朗普。但即使彈劾案能以簡單多數通過眾議院，要將總統「定罪免職」還需要參議院三分之二超級多數通過。最終，民主黨控制的眾議院發起的兩次彈劾案都在參議院失敗收場。

經過過去的兩次失敗之後，這次中期選舉即使迎來「藍色巨浪」，民主黨大概也不會向特朗普啟動彈劾。不過，目前華府政壇風聲似乎指向針對國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的彈劾－－後者在國防部清掃少數種裔領袖和不同意見分子的行動、隨意在公海擊殺未經審判的疑似毒販、似乎違反國會戰爭權的開戰決定等等，都成為他有可能被彈劾的理由。

2026年10月28日，美國國防部長赫格塞思在宿霧舉行的東盟國防部長非正式會議上發表開場致辭。（Reuters）

當然，沒有參議院共和黨人大舉倒戈支持，即使是針對赫格塞思的彈劾案，也很難在程序上將他強行免職。（按：不過，亦有分析人士猜測，經過伊朗戰爭的失敗之後，特朗普會將赫格塞思變成代罪羔羊。）

「巨浪」能帶來什麼實質權力？

民主黨透過入主國會兩院穩拿在手的權力，大概就只有參議院的人事任命權和撥款權。

在任命權方面，當中人們特別關注分別年高78歲和76歲的最保守最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alito）的去向－－為免兩人退休之後給予未來民主黨總統任命年輕自由派大法官的機會，兩人可能提前退休，讓特朗普有多額外兩個大法官任命空間。但如果民主黨控制了參議院，他們可能會全力阻礙特朗普的大法官任命，引起另一波的政治爭議。

最保守最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alite）分別年高78歲和76歲。（資料圖片）

而國會的撥款權則是民主黨能施壓特朗普的最有力工具。不過，拒絕通過聯邦部門的撥款、讓聯邦政府全面或局部陷入停擺的做法，不能慣常使用，是影響美國經濟民生的「核選項」，因此只能在非常關鍵的議題上以之施壓特朗普。

當然，在具體的撥款問題上，特朗普政府將無可避免地要同民主黨人進行談判、尋求妥協，這將對特朗普的決策自由構成一定程度的限制－－特別是在特朗普改造首都建築的計劃上。

不過，民主黨人也不能透過撥款權強迫特朗普行動－－例如即使民主黨人希望恢復美國對烏克蘭的大額軍事援助，但特朗普依然掌握否決權，可以否決他們通過的相關撥款法案。

說到底，這一次中期選舉即使出現「藍色巨浪」，其象徵性意義遠大於實際意義。當中，最重要的一個觀察點，並不在於民主黨實際上能如何限制特朗普政府的行動，而是在於共和黨人會否在敗選後放眼未來，開始試圖擺脫特朗普對共和黨整體的操控。

除非共和黨人大舉倒戈，否則一個變成「超級跛腳鴨」的美國總統依然有着比起整個國會更大的權力。