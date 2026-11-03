李在明：韓國樓市只升不跌神話是時候被打破　有方案應對崩盤風險

韓國總統李在明11月3日談及韓國樓價持續上升的情況時，重申其致力讓地產市場「正常化」的決心，強調：「韓國地產市場永不下跌的神話現在必須被打破，為了人民，為了國家，我們必須打破這神話。」他補充指，政府正同時研究應對樓價大幅下跌風險的方案。



韓媒《首爾經濟日報》和《朝鮮日報》報道，李在明周二在內閣會議上發表上述言論 ，稱韓國的樓價明顯過高，為了國家的未來，韓國必須擺脫「地產投機共和國」的污名。

這張攝於2013年9月15日的照片中，可以看見位於韓國首爾的公寓大樓和住宅。（Getty）

李在明重申了其擴大房屋供應的決心，預測隨着現屆政府放寬相關限制，供應斷崖式下跌的局面將從2028年左右開始緩解。

李在明也闡述應對樓價突然大幅下跌的具體措施，包括政府批量收購房屋轉用作公共房屋的方案，又指政府已控制家庭貸款增長並管理抵押貸款，因此樓價波動引發的金融市場不穩將得到控制。

韓國總統李在明2026年9月18日在青瓦台舉行記者會（Pool via REUTERS）

李在明特別提到，首爾公寓掛牌量迅速增加，但主要地區的交易量和實際成交價卻在下降一事，指出價格穩定才是最佳結果，因此政府已做好應對樓價暴跌和暴漲的準備。

李在明會後在社交媒體X上發文重申立場：「有人認為政府無法承受樓價下跌，但擺脫地產投機帶來的毀滅性局面，比本屆政府的命運更為重要。」