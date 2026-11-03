美國務院文件曝光 擬藉緬甸和平談判 取得當地稀土資源
撰文：林嘉敏
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美國國務院一份針對緬甸的外交戰略文件顯示，美國希望利用緬甸和平談判與獲取當地稀土資源、打擊詐騙中心並擴大出口縮減對緬貿易逆差等，目標在2030年前促成該國持久停火協議。
據路透社報道，美方已與緬甸官員舉行秘密會談，且此番外交涉及美國國務院情報與研究助理國務卿米高萬斯（Michael Vance），標誌著美國一改過往孤立政策。
文件顯示，美方擬搭建多方協商平台，旨在推進緬甸的財政聯邦制與疆界劃定，藉此爭取稀土資源、打擊詐騙中心，並以遣返緬甸公民列為優先事項。
文件還提出，美方將致力於減少緬甸內部分歧，爭取在2030年年底促成和平，以為美國的投資和經貿創造有利環境。同時，美方還設定經貿目標，計劃促成至少三宗500萬美元（約3923萬港元）以上美企投資項目，擴大出口、縮減對緬貿易逆差。
自緬甸2021年政變後陷入內戰，大量民眾傷亡流離。目前，美國仍維持對緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）以及其他軍方支持的政府成員和關聯企業的金融制裁。
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