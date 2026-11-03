中國記者涉間諜罪為何脫罪？捷克法官：難證危害國防意圖

捷克布拉格一家法院11月2日裁定，被控在捷從事間諜活動的中國籍記者楊藝明罪名不成立，並下令將他釋放；控方已提出上訴。



捷克通訊社（CTK）2日報道，楊藝明1月在布拉格被捕，被控為外國勢力從事未經授權活動，包括與捷克官員建立聯繫，收集可能危害捷克的資訊。

檢方稱其以《光明日報》記者身分為掩護，收集政治和經濟信息，繪制對台灣友好的聯繫人網絡。捷克法院認定楊藝明的活動涉及境外情報部門，但缺乏證據顯示其收集的信息意圖危害捷克主權、國防或安全，因而裁定他不構成犯罪。

資料圖片：《光明日報》記者楊藝明。（網絡圖片）

楊藝明否認不法行為，法院亦未限制他離境，但其律師稱他暫無離開打算。檢察官已就裁定及釋放決定向上一級法院提出上訴。

中國官方此前曾要求放人，並提及一名捷克公民6月起因涉嫌危害國家安全在中國被拘留；捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）稱兩案互不相關。