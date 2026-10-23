中國留學生披旭日旗遭遣返　內媒：莫斯科大學開除文件已經下達

俄羅斯莫斯科國立大學（簡稱莫大）一名來自江蘇南京的24歲中國留學生陳宇昕，近日在課堂上身披日本軍國主義「旭日旗」並攜帶舊日軍軍帽。莫斯科大學中國學生學者聯誼會（學聯）接獲舉報後已聯絡校方要求嚴懲，並向中國駐俄羅斯使館教育處匯報。據悉，陳宇昕目前已被遣返。



《觀察者網》報道，從今日俄羅斯（RT）瞭解到，消息人士透露，涉事學生的開除文件已下達，但因涉及隱私法律規定或將不對外公開，院方正考慮通過接受媒體採訪回應外界關切。



一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

針對莫斯科國立大學歷史系日前引發爭議的事件，多名在俄中國留學生在院方提出初步處置方案後進一步呼籲，校方除嚴肅懲戒涉事人員外，應盡快透過官方網站及社交媒體等公開管道向俄羅斯社會完整說明事件的前因後果與處理結果，避免當地公眾受網傳片段影片誤導以致產生偏差認知。

《觀察者網》採訪歷史系李同學表示，院方目前的處罰已基本回應學生訴求，但具體落實情況仍待持續觀察，校方主動向俄羅斯社會公開事件性質與調查進展至關重要。

崔同學則強調，個别人的行為絕不代表廣大在俄中國留學生的立場，國內民眾無須對在俄學生安全過度擔憂，學生群體將繼續透過正常管道理性發聲。

19日會議結束後，莫斯科大學歷史系主任和參會的中國留學生在該系的反法西斯紀念碑前合影。（環球時報）

10月16日，該系碩士一年級學生張某和大四學生蘇某一同起草請願書，要求院方啟動調查程序，核實陳宇昕的相關行為。在該系多名中國留學生簽字後，這份集體請願書當天被提交給系方。針對請願訴求，系方立即作出回應，定於19日下午召開專題座談會，並透露16日已啟動相關程序，對陳宇昕作遣返處理。目前，陳宇昕已被遣返。

莫斯科大學歷史系中國留學生的集體請願書簽字頁。（環球時報）

莫斯科大學歷史系中國留學生的集體請願書簽字頁。（環球時報）

一名參與提交請願書的莫大歷史系學生表示，系內立有反法西斯紀念碑，碑上刻有在反法西斯戰爭中犧牲的歷屆歷史系師生姓名。這名學生說，作為中國留學生，她對陳宇昕的行為感到憤慨與不解，其行為與動機也令莫大歷史系師生感到震驚。「科學沒有國界，但歷史學家有祖國。」

莫斯科大學歷史系的反法西斯紀念碑。（環球時報）

該男子事後戴墨鏡道歉。（互聯網圖片）

此前報道

據《環球時報》引述知情人士消息，10月14日，陳宇昕在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳宇昕拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵，隨後多名中國學生將其控制。

在現場同學強烈要求下，陳宇昕才錄製了一段道歉影片，但辯稱是為了「展示歷史知識」，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他被指在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。

由於陳宇昕首支道歉影片全程佩戴黑色墨鏡與口罩，被外界痛斥態度輕浮，企圖矇混過關。隨著輿論抨擊，陳宇昕於10月17日在校內走廊露臉再次拍攝影片鞠躬致歉。然而，網民並不接受其道歉，指其純粹因害怕被學校開除才低頭。

有知情人士稱，陳姓涉事學生是江蘇南京人。10月21日，《瀟湘晨報》記者聯繫南京市110，工作人員回覆，目前接到數百起熱心市民關於此事的舉報，已有專門的部門正在處理，「這不是小事」。