捷克總統現身F1賽道當攝影師　帶Canon與Nikon相機「雙修」惹熱議

攝影網站7月27日報道，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）本週末現身匈牙利布達佩斯舉行的一級方程式賽車大獎賽，沒有坐在貴賓包廂，而是穿上攝影背心，在賽道旁以攝影師身份近距離拍攝賽車。



報道指，賽事期間，帕維爾在維修站通道與國際汽車聯合會主席蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）交談，身旁有保安人員隨行。他同時使用佳能（Canon）與尼康（Canon）兩個品牌的相機，引發Reddit網民熱議，甚至被調侃為「對攝影信仰的褻瀆」。

捷克攝影師克雷內克（Jiri Krenek）也一同在賽道旁捕捉賽車飛馳的瞬間。帕維爾從未在其社交平台公開這些照片，拍攝純屬個人樂趣。

帕維爾去年曾出席捷克布爾諾的MotoGP賽事，亦遠赴沙特阿拉伯拍攝達喀爾拉力賽拍攝，他的某些作品會在布拉格國家技術博物館展出，無涉任何調查或政治風波。