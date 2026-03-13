內媒駐布拉格記者被控為國安部工作　捷克調查涉鎖定友台政要

捷克警方今年1月逮捕內地官媒《光明日報》駐布拉格記者楊藝明，案件目前正朝司法程序推進。捷克媒體披露，楊藝明長期以記者身分作掩護蒐集情報，包括蒐集多名與台灣議題密切相關的捷克政要不利資料。



台媒《中央社》今（13）日報道指出，捷克警方於1月17日清晨拘留楊藝明，隨後以「為外國勢力從事未經授權活動」對其提出指控。

蔡英文2024年10月15日在Facebook表示，謝謝捷克溫暖的接待。（蔡英文臉書）

捷克週刊《Respekt》12日報道稱，楊藝明實際上為中國國家安全部工作，並以記者身分作為掩護。捷克安全情報局（BIS）長期對楊藝明進行監控。

報道指出，當這名中國間諜在布拉格被逮捕後，捷克政府同時採取預防措施，將部分捷克人士從中國境內撤離，以防被北京方面當作人質。

根據《Respekt》披露，捷克安全情報局曾在一場機密簡報中向捷克國會議員說明，此案涉及蒐集3名與台灣議題密切相關人士的不利資料，包括參議院議長韋德齊、前眾議院議長艾達莫娃，以及捷克知名漢學家羅然。

前捷克參議院議長韋德齊。（路透社）

報道指出，中國情報機構的目的是蒐集可用於勒索或施壓這些親台灣領袖的資料。楊藝明每月兩次前往中國駐布拉格大使館，向中方人員提交他蒐集到的情報。

捷克檢察官對目前掌握的證據表示相當有信心，預計案件將在3至4個月內進入法院審理程序。依據捷克刑法，未經授權為外國勢力工作，若意圖威脅捷克憲政、主權、領土完整、國防或安全，基本刑期可達5年。這宗案件也成為相關法條生效以來首宗起訴案例。

此外，《Respekt》指出，此案同時可能牽動一名在中國服刑的捷克公民命運。這名捷克學生於2019年在中國被捕，並被中國法院以毒品販運罪判處12年徒刑，目前仍在服刑。外界認為，北京可能希望以這名學生作為交換籌碼，但相關安排可能要等到這起記者間諜案審判後才有可能出現。