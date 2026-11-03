封殺帳號反讓青少年更危險？　Reddit入稟澳洲高院促撤禁令

澳洲高等法院開庭審理Reddit提起的訴訟，該網絡論壇要求推翻澳洲具里程碑意義的社交媒體禁令。



自澳洲去年12月起施行社媒禁令、禁止16歲以下青少年使用臉書、TikTok和Reddit等平台以來，各大社交媒體公司已被迫清理數百萬個帳號。

法媒報道，作為全球最受歡迎的網站之一，Reddit辯稱相關法律受到誤導，應予以推翻。澳洲高等法院星期二和星期三（11月3日和4日）開庭審理這單案件。

Reddit在提交給法院的書面陳詞中列舉多項問題，直指禁令在執法上存在困難，且缺乏關於社媒存在危害的科學證據。陳詞寫道：「目前的證據顯示，這項禁令的成效有限。」

公司指，許多網絡平台和社交媒體網站上的內容，即便沒有賬號依然可以瀏覽，因此這種清除賬號的做法實際上更危險，因為註冊賬號能夠受到平台內置安全功能的監管，而沒有賬號的「遊客」則無法被監管。

2026年7月2日，澳洲坎培拉，藝術、內政、網路安全、移民和公民事務部長兼眾議院領袖伯克（Tony Burke）在眾議院發表演說。（Getty）

「年輕人在未登錄賬號的情況下使用其他平台，反而無法像過去那樣，免受特定有害內容的侵害。」

根據澳洲的禁令，社交媒體平台必須負責篩查並清除未成年用戶，若未能履行義務將面臨巨額罰款。

澳洲政府此前表明，實施限制是為了保護年輕用戶免受血腥暴力內容、網絡不法分子，以及旨在讓人不斷刷屏的誘導算法侵害。

儘管有愈來愈多證據顯示社交媒體會帶來危害，但要求獲得禁令豁免的Reddit辯稱，目前對此尚未達成「科學共識」，並指目前幾乎沒有研究能證明某些平台比其他更安全。

高等法院也將聽取澳洲「數碼自由項目」（Digital Freedom Project）的陳詞。該組織認為，禁令限制青少年參與政治討論的權利。

2026年11月3日，在澳洲坎培拉高等法院， 16歲以下青少年社群媒體禁令挑戰案的前原告諾亞瓊斯（Noah Jones）在法庭上發言。（Reuters）

這個倡議組織在書面陳詞中說：「對於包括16歲以下青少年在內的澳洲年輕人而言，社交媒體是獲取新聞和參與政治交流的重要渠道。這項限制也可能會剝奪他們獲取聯繫、支持和參與（政治）的有益途徑。」

Reddit和「數碼自由項目」去年分別宣布對這項禁令提出法律挑戰。目前尚不清楚高等法院需要多長時間來審理。不過，即便是審理速度最快的裁決，通常也需耗時數月。

目前，多個國家已表示有意效仿澳洲的社媒禁令做法，包括新西蘭、英國、法國和土耳其。

不過，澳洲一個研究團隊今年較早時發表研究指，幾乎沒有證據表明青少年會因為這些限制措施而遠離社交媒體。

文章獲《聯合早報》授權轉載

