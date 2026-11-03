金正恩訪丹東10天後 朝鮮中國通金成男率團抵北京
撰文：韓學敏
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朝鮮勞動黨國際書記金成南11月3日率領黨代表團離開平壤，對中國作正式訪問，據報已抵達北京。
共同社3日報道，朝方次訪問旨在加強與中國的關係；中國剛結束中共二十屆五中全會，雙方或就會議結果及政策方向交換意見。
報道稱金成南是朝鮮代表性的「中國通」，曾為金日成及金正日擔任中文傳譯，2021年獲任勞動黨國際部長，今年2月在第九次黨代表大會上獲選為黨書記。
此行距朝鮮領導人金正恩10月24日突訪中國遼寧省丹東市僅十日。金正恩當時與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會談，並參觀抗美援朝紀念館及當地巴士工廠，展露中朝政治及經濟合作意圖；金成南亦有隨行。
金成南去年12月及2024年3月也曾訪華，會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅。
專家分析，金正恩訪丹東後金成南旋即到訪北京，反映中朝高層交流正在加快，兩國關係加強勢頭持續加速。
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