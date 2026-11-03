金正恩訪丹東10天後　朝鮮中國通金成男率團抵北京

朝鮮勞動黨國際書記金成南11月3日率領黨代表團離開平壤，對中國作正式訪問，據報已抵達北京。



共同社3日報道，朝方次訪問旨在加強與中國的關係；中國剛結束中共二十屆五中全會，雙方或就會議結果及政策方向交換意見。

報道稱金成南是朝鮮代表性的「中國通」，曾為金日成及金正日擔任中文傳譯，2021年獲任勞動黨國際部長，今年2月在第九次黨代表大會上獲選為黨書記。

2026年10月24日，朝鮮領導人金正恩訪問中國遼寧省丹東市期間，與中國人民政治協商會議委員長王滬寧在連接中國丹東和北韓新義州的鴨綠江大橋上合影。(REUTERS)

此行距朝鮮領導人金正恩10月24日突訪中國遼寧省丹東市僅十日。金正恩當時與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會談，並參觀抗美援朝紀念館及當地巴士工廠，展露中朝政治及經濟合作意圖；金成南亦有隨行。

金成南去年12月及2024年3月也曾訪華，會晤中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅。

專家分析，金正恩訪丹東後金成南旋即到訪北京，反映中朝高層交流正在加快，兩國關係加強勢頭持續加速。