美國最高法院駁回擱置加州2萬選票要求　紐瑟姆：這是民主勝利

美國最高法院駁回一項特朗普政府提出的臨時要求，該請求曾要求最高法院介入加州（California）的中期選舉點票工作。加州總檢察官稱，這次的決定將可停止特朗普政府以法院命令，介入選舉的意圖。



據美媒報道，該案中司法部曾質疑，在這個傾向民主黨的州份裏，其選民登記名冊中疑似包含約兩萬名非美國公民，並企圖藉此阻撓相關郵寄選票的清點，而美國最高法院則決定否決介入此事。

圖為2026年10月24日，美國加州洛杉磯開始提前投票。（Getty）

在本次案件裏，最高法院並未詳述其裁決理由，這在緊急案件中屬常見的做法，在今年9月裏，儘管最高法院在其他一系列緊急上訴案件中，曾支持特朗普政府的立場，但當時卻駁回了特朗普在全國範圍內限制郵寄選票的訴求。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）在社交媒體X上對此事慶祝，指法院拒絕特朗普的緊急請求，甚至未要求對方回應。並表示這是「民主的勝利」。與此同時，多個下級法院早前亦已先後駁回司法部的訴求，該請求旨在將加州受質疑的選票擱置，直到核實相關選民的公民身份。

民主黨籍的加州總檢察官邦塔（Rob Bonta）在一份聲明中提及本屆政府「屢戰屢敗」的情況，指從地方法院到第九巡迴上訴法院，再到最高法院，已先後駁回特朗普政府試圖干預加州選舉的意圖：「這個最新決定應該會結束政府透過緊急法院命令，介入加州選舉結果的企圖。」

據英國廣播公司報道指，在司法部向法院提出加州有兩萬張非公民選票約一星期後，美國國土安全部（Department of Homeland Security）向加州各縣的官員及工作人員送達了信函，威脅稱如果他們不將那些選票隔離封存，將面臨刑事指控。

加州的選舉官員則對政府所稱內容的準確性提出質疑，並表示政府提供的名單中充斥着錯誤，擔憂會導致其他合資格選民喪失投票權，並指出投票進行期間將選票分開是不可行的。