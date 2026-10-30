西班牙列車相撞引「最安全座位」話題！專家揭真相：無絕對答案

西班牙28日發生2列高鐵相撞的重大交通事故，據傳至少導致68人死亡，這一事件再度引起「最安全座位」的討論，究竟選擇哪個位子可以提高遭遇事故時的生還機率？雖然有專家提到避開列車頭尾的方法，但也坦言變數太多、很難給出絕對答案。



《紐約時報》報道，西班牙28日發生的高鐵相撞事故再度引發人們的討論：在火車上選擇不同的座位，是否會影響在事故中的生還機率？目前已形成1種大致的共識：「最好不要坐在列車的最前面或最後面，選擇中間位置，且最好是背向行進方向的位子」，不過鐵路安全專家認為火車事故中的變數太多，因此很難給出絕對的結論。

2026年10月28日，西班牙托雷多兩列高速列車相撞，救援人員在事故現場展開救援工作。 （Reuters）

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獨立安全顧問、美國國家運輸安全委員會（NTSB）前成員戈利亞（John Goglia）指出「座位的選擇或許能對乘客的生還機率產生細微影響，但事故的類型遠比乘客所處的位置更為關鍵，告訴我將要發生什麼類型的事故，我就能告訴你哪裏才是最安全的位置」，並強調：

絕對安全的座位並不存在。

儘管如此，專家們仍在不斷探索火車上最安全的位置，傳統觀點認為，列車中段相對最安全，因為在正面碰撞中，車頭會吸收大部分衝擊力，而在追撞中，車尾則會承受主要的撞擊力。

致力於改善美國客運鐵路服務的倡導組織「鐵路乘客協會」（Rail Passengers Association）的執行長兼總裁馬修斯（Jim Mathews）表示：

根據經驗，我個人傾向於坐在列車中段，但這並不能提供任何安全保障，依照事故的性質和嚴重程度，任何安全裝置都可能失效。

一些專家認為在列車中段的車廂裏，背向行進方向的走道座位是相對最安全的選擇，當列車突然停止時，背對行進方向的乘客身體會向座椅靠背移動，而不是向前衝，這能減輕頸部劇烈甩動造成的傷害，並降低被物體擊中的風險，選擇走道座位則能讓乘客遠離易碎的車窗玻璃。

不過即便選對了「最佳座位」也無法提供絕對保障，未固定的行李可能會變成不安定因素，站在走道、車廂連接處或洗手間的乘客則處於更危險的境地，且若撞擊足夠劇烈，座椅本身也可能發生斷裂或損毀。

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