伊朗、沙特及阿曼官員在北京討論中東衝突 中國：願促進對話
撰文：李健民
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中國外交部長王毅周一（2日）分別會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里（Ali Bagheri Kani）以及沙特阿拉伯國務大臣、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al-Aiban），討論中東衝突。
在北京，外交部發言人毛寧在記者會中，被問到目前能否、或是否有計劃參與兩國官員一同舉行的三方會晤時指，日前外長王毅分別會見兩國負責國安事務的官員，中方已經發布消息，並願意繼續為促進對話、推動局勢緩和作出積極努力。
同時對於阿曼代表團昨日亦在北京，是否有機會與沙特和伊朗的官員會面，以及中方是否願意提供會面場所，毛寧則重申，中方始終願意為促進對話，推動交流發揮作用。
據新加坡《亞洲新聞台》（Channel News Asia）表示，這次會晤是在美國總統特朗普（Donald Trump）發出新的戰爭威脅的幾日後舉行的。美伊衝突已經持續八個多月，而美國和以色列對伊朗的攻擊，亦蔓延到鄰國。
據中方發布的消息指，外長王毅在會見巴蓋里時指，中方支持伊朗「維護自身主權與安全」。此後在會見艾班時則呼籲透過對話結束衝突，並強調應「維護地區能源安全及航道安全」。
據聲明指，王毅向巴蓋里表示，各方應「本著理性務實的精神，致力於尋求政治解決方案，而非再次訴諸武裝衝突」。
同時特朗普於週六（31日）表示，美國已摧毀了伊朗大部分軍事力量，但仍需「處理」一兩個目標。德黑蘭方面則警告稱，若遭到攻擊，將採取報復行動。
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