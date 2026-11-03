伊朗外長：與美磋商非常密集 國際海事組織：不建議船舶航行霍峽
撰文：蕭通
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伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）於11月2日報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在接受採訪時說，通過斡旋方卡塔爾和巴基斯坦進行的伊美間接磋商，目前「非常密集」，伊方已提出自己的條件。另外，國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）同日在倫敦表示，仍不建議船舶在霍爾木茲海峽航行。
阿拉格齊重申，霍爾木茲海峽重新開放須以接受伊朗條件為前提，否則當前局勢將持續下去，「如果美國選擇真誠外交，伊朗願意參與其中；如果美國企圖欺騙或發動軍事行動，將面臨比以往更加嚴厲、更加沉重的反擊。」
另外，近期，伊朗方面多次宣稱，有船舶因駛入「未經授權」的航線而觸雷。美軍中央司令部則公開否認有關觸雷說法，並稱已清除霍爾木茲海峽國際航道內的水雷。
國際海事組織（IMO）秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）於2日在倫敦表示，該組織無法確認霍爾木茲海峽分道通航制水域內水雷是否已被清除，船舶通行安全沒有保障，仍不建議船舶在該海峽航行。
多明格斯稱，「我沒有收到任何關於分道通航制水域內水雷已被清除的確認信息……這也是我們不建議任何人嘗試通行霍爾木茲海峽的原因。我一直呼籲船舶避開那裏。」
多明格斯指出，近期發生多起船舶被擊中事件，但因戰事期間難以開展調查，其中部份事件尚無法確定究竟由水雷、無人機還是導彈造成。他提醒，在霍爾木茲海峽航行「並不安全」。
他表示，國際海事組織10月在霍爾木茲海峽及周邊海域記錄約30起襲船事件，當月是該組織記錄的襲船事件最多的月份之一。目前近400艘船舶、共計約6,000名海員滯留海灣地區。
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