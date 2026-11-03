梅拉尼婭11.5白宮會見俄烏代表　創美歷史罕見外交先例

美國白宮11月3日發聲明宣布，美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）將於美東時間11月5日上午11時在白宮親自會見俄羅斯和烏克蘭代表，又稱這是在美國歷史上一個非同尋常的時刻。



聲明稱，梅拉尼婭將在白宮就烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）奧列什基市（Oleshky）停火發表講話。

白宮官方新聞稿公布，梅拉尼婭此次是以非傳統的外交斡旋角色，直接將交戰兩國代表帶入華盛頓白宮核心。這場預計於美東時間11月5日上午11時舉行的會談，聚焦於評估烏克蘭南部第聶伯河左岸重鎮奧列什基的局部人道停火執行成果。

這項外交行動始於今年9月聯合國大會期間，梅拉尼婭透過獨立外交渠道直接促成雙方對話，打破美國第一夫人歷來主要專注於國內慈善、文化及禮儀事務的固有傳統，被華府觀察家視為近代美國史上極具戰略意味的外交先例。

梅拉尼婭早前獨立促成俄烏對話，並成功促成奧列什基市和周邊赫爾松州地區停火，聲明將此舉形容為美國第一夫人「史無前例的外交舉措」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與梅拉尼婭10月24日在棕櫚灘為中期選舉提前投票後見記者時，梅拉尼婭暗示可能親赴烏克蘭視察由她促成的俄烏局部停火。

梅拉尼婭當時首次開腔談及為赫爾松州奧列什基市（Oleshky）促成的局部停火，當被問及會否親赴烏克蘭時，她稱「到時再看」，特朗普則稱可能成事。