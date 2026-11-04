梵蒂岡：教宗健康良好　本周如期出訪南美洲三國

梵蒂岡11月3日表示，剛接受肺癌手術的教宗良十四世（Pope Leo XIV）健康良好，可如期本周啟程出訪南美洲三國。梵蒂岡官員補充說，這次訪問無需額外醫療防護。



2026年10月28日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）出席梵蒂岡聖伯多祿廣場的每周例行公開接見活動，向群眾揮手致意。（Reuters）

現年71歲的良十四世將於6日啟程，前往烏拉圭、阿根廷和秘魯進行為期12天的訪問。梵蒂岡3日表示，此次訪問將按原計劃進行，包括12次航班和2次直升機行程。

這將是教宗數十年來最密集的訪問之一。在此前的10月13日，良十四世接受了右肺下葉切除手術。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）在記者會上表示，教宗身體狀況良好，又指其疾病不是永久性，而是經手術後可以康復。目前，良十四世的病情已充份緩解，此次出訪期間無需採取任何額外醫療措施。

2026年10月21日，教宗良十四世（Pope Leo XIV）接受癌症手術後，出席聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）每周一次的公開接見活動，向信徒致意。（Reuters）

布魯尼補充稱，平常隨教宗出訪的梵蒂岡醫療人員，仍將照常隨行，而以往出訪時隨行的救護車，也將一如既往地提供保障。

路透社引述醫學專家分析，良十四世獲醫生允許搭乘飛機出行，顯示其出現術後併發症的風險很低，肺部於術後已經完全擴張，所有手術傷口正在癒合，沒有感染跡象。