格陵蘭議會批准與美國安全協議 在野黨質疑：協議沒帶來經濟利益
撰文：劉耀洋
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格陵蘭議會11月3日正式批准政府之前與美國及丹麥簽署的一項安全協議，在野黨雖未有投下反對票，但質疑協議的經濟價值。
路透社11月3日報道，格陵蘭議會有16名議員投票贊成通過該安全協議、7人棄權，無人投反對票。
格陵蘭外長埃格德（Mute Egede）在議會投票前夕表示，批准該協議對格陵蘭而言是重要的一步。他強調：「我們必須接受，和平與穩定不再是我們可以視為理所當然的事。」
然而，支持格陵蘭獨立的在野黨Naleraq卻質疑協議的經濟價值。黨魁布羅貝格（Pele Broberg）直言：「我們希望達成一項更好的協議，以便在我們成為獨立國家後能夠從中受益，但這項協議並沒有為我們帶來任何經濟利益。」
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，再三威脅要控制格陵蘭島。他及後於今年9月與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）簽署該安全協議。
據協議，美國獲允在格陵蘭南部的納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq）和東海岸的梅斯特斯維（Mestersvig）建立軍事基地，並部署美國的「金穹」導彈防禦系統。另外，該協議也維持丹麥對格陵蘭島的控制權，同時重申格陵蘭島人民的自決權。
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