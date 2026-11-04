格陵蘭議會批准與美國安全協議　在野黨質疑：協議沒帶來經濟利益

格陵蘭議會11月3日正式批准政府之前與美國及丹麥簽署的一項安全協議，在野黨雖未有投下反對票，但質疑協議的經濟價值。



路透社11月3日報道，格陵蘭議會有16名議員投票贊成通過該安全協議、7人棄權，無人投反對票。

格陵蘭外長埃格德（Mute Egede）在議會投票前夕表示，批准該協議對格陵蘭而言是重要的一步。他強調：「我們必須接受，和平與穩定不再是我們可以視為理所當然的事。」

2025年3月11日，一面位於格陵蘭伊盧利薩特城鎮的格陵蘭旗幟（左）在丹麥國旗（右）旁隨風飄揚。（Getty）

然而，支持格陵蘭獨立的在野黨Naleraq卻質疑協議的經濟價值。黨魁布羅貝格（Pele Broberg）直言：「我們希望達成一項更好的協議，以便在我們成為獨立國家後能夠從中受益，但這項協議並沒有為我們帶來任何經濟利益。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後，再三威脅要控制格陵蘭島。他及後於今年9月與丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）、格陵蘭自治政府總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）簽署該安全協議。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

據協議，美國獲允在格陵蘭南部的納薩爾蘇瓦克（Narsarsuaq）和東海岸的梅斯特斯維（Mestersvig）建立軍事基地，並部署美國的「金穹」導彈防禦系統。另外，該協議也維持丹麥對格陵蘭島的控制權，同時重申格陵蘭島人民的自決權。