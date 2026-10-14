特朗普：格陵蘭正準備展開大規模油氣及礦產勘探

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，格陵蘭島即將展開大規模石油、天然氣及礦產資源勘探活動。



路透社報道，特朗普周三（10月14日）在社媒發文說，格陵蘭島正準備展開「大規模」油氣及礦產勘探。不過，他沒有透露勘探計劃的具體細節。

他聲稱：「有專家指出，格陵蘭島容易開採的石油資源，遠遠超過世界上幾乎任何其他地方。」

美國、丹麥及格陵蘭島上個月簽署協議，試圖緩解特朗普此前多次揚言接管格陵蘭島所引發的緊張關係。

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨競選集會時發表講話。（Reuters）

根據協議，美國將擴大在格陵蘭島的軍事部署，包括興建兩座新軍事基地，並為特朗普推動的「金穹」導彈防禦系統鋪路。協議同時重申丹麥對格陵蘭島的主權，以及格陵蘭人民的自決權。

特朗普強調格陵蘭島對美國國家安全的重要性。他說，未來任何針對美國的襲擊都必須經過格陵蘭島，而美國的防禦系統將在當地攔截無人機、導彈及其他武器，包括尚未問世的新型武器。

本文獲《聯合早報》授權轉載

