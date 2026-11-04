美國中期選舉｜民主黨順利「翻盤北卡州」　為重奪參議院關鍵一席

根據媒體11月3日選後估票推算，北卡羅來納州（North Carolina）民主黨籍前州長庫珀（Roy Cooper）順利擊敗共和黨候選人Michael Whatley，毫無懸念成為該州下一任參議員。庫柏勝選在握後向支持者表示聽見他們發出的響亮聲音，稱：「作為你們新任的聯邦參議員，我已準備好將這一訴求帶到華盛頓，並致力於採取行動，做出改變。」



路透社報道，庫柏周二在州首府羅利（Raleigh）表示，對許多北卡州的人而言，中產階級生活彷彿已成遙不可及的夢想，他說：「最富有的美國人卻以犧牲我們為代價，攫取了難以想像的財富」，並批評「華盛頓的混亂與腐敗正在傷害我們的人民」。

此次中期選舉將改選參議院100席中的35席。共和黨和民主黨目前在聯邦參議院的席次分別為53和47席。民主黨除了得保住現有席次外，還需要翻盤共和黨掌握的4席才能奪得多數黨地位。

2026年11月3日，美國將舉行中期選舉。圖為參議院選戰的形勢圖。（香港01製圖）

北卡原被視為幾個參議院選情最關鍵的戰場之一，民主黨要奪回參議院多數，必須淨增4席，而北卡是民主黨最有可能翻盤的席次。這個被視為溫和紅州的州份，北卡是民主黨「必須拿下」的席次，若贏不下北卡，奪回參議院的難度會大幅上升。

現年69歲的庫珀在當地擔任過兩屆州長，在當地聲望和知名度均高過從未競選公職的共和黨對手。過去數週，主攻特朗普執政經濟敗績的庫珀，在民調中均領先Michael Whatley。

由於不看好Michael Whatley的勝選機率，共和黨競選團體在最後一刻撤下其相關的競選廣告，將經費轉往其他有望勝選的紅州，而Michael Whatley也因此兵敗如山倒，將原本屬於共和黨的一席讓給了民主黨。

在民主黨率先在北卡州翻牌後，接下來的焦點將在堪薩斯州、緬因州、俄亥俄州、德州、阿拉斯加州和愛荷華州等共和黨鐵票倉。