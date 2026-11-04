中期選舉｜特朗普開玩笑稱：若國民厭倦他　將移居以色列任總理

美國於11月3日舉行中期選舉投票，外界普遍預測共和黨選情告急。總統特朗普（Donald Trump）同日接受霍士新聞訪問時表示，自己是以色列「最受歡迎的人」，支持率高達99%，他開玩笑稱：「如果美國人某日對我感到厭倦，我或許會移居以色列，並擔任該國總理」。



美國AOL新聞網報道，特朗普周二表示， 自己在以色列的支持率高達99%，惟未有提供任何數據來佐證其說法。這個說法與其在國內的支持率形成了鮮明對比，特朗普目前在國內的支持率為31%。

特朗普還談及對以色列的外交政策，他稱讚以色列為美國的重要夥伴，並強調了其政府針對伊朗所採取的行動。他宣佈，美國將於2027年停止向以色列提供每年40億美元的援助。

2025年12月29日，美國佛羅里達州棕櫚灘，總統特朗普（Donald Trump，右）在海湖莊園會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）後，在記者會上與對方握手。（Reuters）

特朗普補充說，如果以色列仍需要這筆錢，他會繼續提供援助。但他指，自己已經與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）「達成了協定」，並強調是對方主動提議結束援助的。

另據霍士新聞報道，特朗普周二在社交媒體上表示：「霍士新聞的民調向來最糟糕，其所提的問題簡直是在侮辱人。每一個問題都是蓄意抹黑，而每一個答案簡直就是『廢話』，這種情況已經持續多年了。」