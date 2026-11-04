美國中期選舉｜佐治亞州寫下歷史　全美首位黑人女性州長誕生

美國中期選舉更多主要州份選舉結果陸續出爐，傳統紅州佐治亞（Georgia）亦創下歷史，前亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）擊敗共和黨對手傑克森（Rick Jackson），成為美國史上首位黑人女性州長，亦同時結束了共和黨長達24年對佐治亞州州長的控制。



博頓斯擊敗商人背景的傑克遜，是首次黑人女性成為美國州政府首長，被視為美國政治的歷史性時刻。尤其在佐喬亞州這個深受奴隸制、種族隔離、民權運動長期影響的南部州份，博頓斯的當選顯得更具象徵性。

11月3日舉行的美國中期選舉，佐治亞州（Georgia）由民主黨前亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）當選州長，支持者在集會上慶祝。（Reuters）

身為第五代喬治亞州人，博頓斯早前曾任檢察官及法官，本身擁有深厚的公職經驗，曾於2018年至2022年擔任亞特蘭大第60任市長。她的競選重點關注擴大醫療保健覆蓋範圍、加強公共教育、提高工資以及應對不斷上漲的生活成本。她還倡導擴大醫療補助計劃（Medicaid）的覆蓋範圍，將佐治亞州的最低工資提高到每小時15美元，並提高教師和其他公務員薪資。

共和黨籍對手傑克遜，本身醫療保健行業高層，他在早期傾向「親特朗普」，揚言要做「特朗普最喜愛的州長」，隨着特朗普民意下跌，反成為其競選絆腳石，雖然財力雄厚的傑克遜在今次競選活動中投入一億美元（約7.8億港元）的巨額競選資金，惜未能為共和黨守住這個把持逾20載的要職。