美國中期選舉｜民主黨靚仔新星奧索夫保參院席　被視奧巴馬2.0

美國11月3日舉行中期選舉，美媒預測佐治亞州民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）擊敗共和黨對手柯林斯（Mike Collins）勝選連任，助民主黨保住關鍵參院席位。39歲的他是黨內冉冉升起的新星，其個人魅力以及能言善道的風格，更經常被外界拿來與民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）相提並論。



據哥倫比亞廣播公司（CBS），隨着佐治亞州在2024年總統大選中由特朗普勝出，共和黨在當地重獲優勢，這次代表佐治亞州參議院席位選舉一度被視為共和黨最容易翻盤的地區。

然而，美國總統特朗普（Donald Trump）的民望低迷，間接影響到與其有密切關係的柯林斯。而且奧索夫本身也是一位實力強勁的候選人，選前在民調中一直領先。

奧索夫是唯一一名在特朗普2024總統大選勝選州份尋求連任的民主黨參議員，他成功保住席位，大大提升了民主黨重奪參議院的機會。

據美媒The Hollywood Reporter，奧索夫早於2021年已成為參議員，但他在此後數年一直保持低調。直到特朗普重返白宮的一年後，他與奧巴馬（Barack Obama）相似的能言善道、善於製造輿論優點，開始被外界留意。

奧索夫今年2月在一場競選演講發表批評特朗普的講話，稱特朗普是「失敗的跛腳鴨」，又指其政府是「愛潑斯坦階層」。該演講片段及後在網上瘋傳，也引起外界對他的關注。

奧索夫在接下來大半年，以許多人不敢嘗試的方式，接連對特朗普發起的尖銳批評，包括指責後者寧願與助手哈普（Natalie Harp）一同出行，以及斥資數億美元建造白宮宴會廳，也不願履行總統職責。

2026年11月3日，美國佐治亞州民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）勝選連任後，在佐治亞州亞特蘭大舉行的選舉之夜集會上發表演說。（Reuters）

奧索夫在勝選連任前，已被視為最熱門的2028年民主黨總統候選人之一。儘管他公開表示沒有競選總統的野心，但這並沒有阻止人們談論他2028年競逐總統的可能性。

美媒《國會山報》（The Hill）報道，雖然奧索夫聲稱無意任內角逐白宮，但民主黨之前早有類似案例。奧巴馬就曾在2006年競選期間強調不會參選總統，但最後仍參選並贏得2008年的總統大選。