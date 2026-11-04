美國中期選舉｜紐約25萬選票無法掃描　多州故障選民苦等無票離場

美國中期選舉11月3日舉行，數以千萬計選民投票，全國投票總體順利；惟部分選區出現票紙短缺、投票機故障狀況，選民苦等無票可投憤而離場。



據《衛報》（The Guardian）周三報道，紐約州韋斯特徹斯特縣332個投票站故障，多達25萬張選票無法掃描，部分機器更不收紙質選票；縣長詹金斯（Kenneth Jenkins）在記者會強調，選民仍可投票，改用的應急選票以橙色密封袋封存，稍後點算。

地方政府與兩黨候選人呼籲選民「留在隊伍中（stay in line）」並保證每一張放入應急袋的選票最終都會被計入，以此安撫現場氣憤與不安的選民。該縣部分地區屬紐約州第17國會選區，共和黨聯邦眾議員勞勒（Mike Lawler）正苦戰保席。

2026年11月3日，美國華盛頓特區，民主黨市長候選人喬治抵達艾達·B·威爾斯中學投票。（Reuters）

其他州份亦零星出錯：據半島電視台（Al Jazeera）報道，密歇根州迪爾伯恩（Dearborn）嚴重缺乏選票，市長緊急呼籲選民留在隊伍中。堪薩斯州一個票站選票用罄，職員誤訂100張而非10萬張；有選民因投票所票數短缺，排隊無果後憤然離去。喬治亞州兩部掃描器故障，其中一部遭輪椅碾過，當局申請重掃逾1,000張提早投票選票；田納西州有選民投訴，觸控屏想點選民主黨人卻選出共和黨人；北卡羅來納州選舉委員會將決定是否在故障縣延長投票4小時。

報道指，全國已派技術人員赴故障票站搶修；威斯康星州密爾沃基及馬薩諸塞州亦現輕微故障，後者今晨已修復。