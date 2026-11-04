美國中期選舉｜民主黨翻盤緬因州　共和黨30年參議員柯林斯落馬

美國11月31日舉行中期選舉，共和黨在多個傳統票倉都遭遇敗選，其中在緬因州（Maine）擔任共和黨參議員29年的柯林斯（Susan Collins）意外地敗給了民主黨候選人傑克遜（Troy Jackson）。外界普遍對這個戰果感到驚訝，柯林斯曾五度勝出該州的參議員選舉。



據《衛報》報道，現年58歲的傑克遜在一場勢均力敵、充滿敵意的選舉中擊敗了自1997年以來一直出任參議員的柯林斯。這場選舉的特點是雙方互相指責對方腐敗，以及在以農村為主的緬因州，生活成本高企等問題上存在激烈衝突。

2026年11月4日，美國緬因州（Maine），民主黨參議員候選人傑克遜（Troy Jackson）出席中期選舉開票夜活動。（Reuters）

這場勝利為民主黨在本屆中期選舉中贏得了一個夢寐以求的議席，同時也結束了柯林斯在緬因州近三十年的任期。

傑克遜曾是一名伐木工，也曾擔任州參議院議長。她試圖打破柯林斯精心打造的溫和派共和黨人形象--傑克遜直指柯林斯表面上要與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決裂，但實質上她是特朗普的忠實盟友。

傑克遜以進步派經濟民粹主義為競選綱領，她認為柯林斯通過一些關鍵投票，例如確認保守派最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的任命，推進了特朗普的議程。卡瓦諾的任命最終導致最高法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）判決賦予國民的墮胎權。

與此同時，柯林斯則指責傑克森意識形態前後矛盾，缺乏在國會為緬因州爭取撥款所需的經驗。

作為唯一一位在特朗普2024年大選中敗選州份競逐參議員的共和黨人，柯林斯也強調，她的獨立性和影響力已為緬因州帶來切實可見的成果。她經常提及自己擔任參議院撥款委員會主席期間，為緬因州爭取到數以百萬計美元的聯邦撥款。

報道指，緬因州深受特朗普對伊朗發動戰爭導致的燃料成本飆升以及破紀錄的取暖油價格的衝擊，隨着選舉前幾週氣溫下降，取暖油價格的上漲更是加劇了選民的困境。此外，該州還面臨特朗普政府關稅政策帶來的衝擊，尤其是對加拿大進口產品徵收的關稅，這些關稅政策影響了緬因州的幾個關鍵產業。