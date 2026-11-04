美國中期選舉「藍海嘯」來襲 特朗普：接受結果 願與民主黨合作
撰文：洪怡霖
出版：更新：
美國11月3日中期選舉結果陸續出爐，根據目前開票結果，民主黨預計將控制參眾兩院。總統特朗普（Donald Trump）表示願意接受選舉結果，並稱願與民主黨合作，同時承認伊朗戰爭對共和黨失利有一定影響。
特朗普接受《紐約時報》訪問時表示：「我們會與民主黨合作，期待與他們合作，我們大概會談出一些成果。」
他又向霍士新聞（Fox News）稱，民主黨將會把其認為「瘋狂」的法案送到他桌上，他會否決，「經過幾個月的否決後，他們會打電話來問『我們怎樣才能把事情做成？』然後我們就會合作」。
特朗普承認伊朗戰爭對共和黨候選人造成壓力，但強調選民亦認同他處理伊朗問題的手法，「我認為一部分是伊朗，但同時人們也明白我在伊朗所做事情的重要性」。特朗普罕見坦承中東軍事行動對選民投票傾向構成沉重壓力。
在接受訪談時，他預告自己將動用總統憲政特權化身「否決先生」（Mr. Veto），全面封殺民主黨遞交的各類法案。根據美國憲法規定，國會若要推翻總統的法案否決權，必須在參眾兩院皆取得三分之二的絕對多數門檻；在兩黨政治壁壘分明的現況下，民主黨難以跨越該門檻，這意味著行政與立法部門在未來數月將上演冗長法案拉鋸戰，直至雙方在政治耗損過甚下被迫妥協談判。
美國中期選舉｜民主黨重奪國會 傑弗里斯勢成首位黑人眾議院議長美國中期選舉｜深紅堪薩斯州也變天！牧師成百年首位民主黨參議員中期選舉｜民主黨爆冷翻盤南卡州 格雷厄姆妹代亡兄選參議員落敗美國中期選舉｜德州料迎首位拉丁裔女州長 民主黨破30年深紅神話