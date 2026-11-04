美國中期選舉｜民主黨「藍色海嘯」捲全美　韓股一度「受嚇」挫4%

投資者正在權衡民主黨橫掃美國國會可能帶來的政策影響後，韓國晶片製造商的股票一度急瀉，終強勁反彈。



韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中抹去了先前高達4%的跌幅，最終上漲0.2%，三星電子和SK海力士的跌幅均收窄至1%左右。台灣加權指數的跌幅也收窄至0.8%。



美國中期選舉：民主黨人Chris Pappas當選新罕布什爾州參議員，成為當地首位公開「出櫃」的男性參議員。（Reuters）

分析︰早段拋售「似乎有些過度」

彭博報道指出，周三人工智慧類股票經歷了過山車般的波動，交易員們正在消化選舉結果及其對美國大規模資料中心建設的影響。亞洲科技股開盤走高，主要受美國企業獲利利好的影響，但隨後因擔心民主黨獲勝可能對人工智慧產業帶來更嚴格的審查而大幅下跌。然而，隨著跌勢擴大，逢低買盤開始湧入。

這次拋售「似乎有些過度。即便下屆國會通過了旨在加強人工智慧監管的法案，特朗普總統仍然可能否決它，」景順資產管理公司全球市場策略師Tomo Kinoshita向彭博表示。

他又稱︰「由於不太可能出台會大幅擴大財政赤字的政策，這﹙選舉結果﹚對股票和債券市場來說未必是壞消息。」

在美國各地，民主黨在共和黨的傳統票倉中取得勝利，至少翻轉了七個參議院席位，並在共和黨2024年輕鬆贏得的選區贏得了眾議院席位。

多家新聞機構預測民主黨將贏得眾議院，而決策台總部則預測他們將贏得參議院。特朗普總統在一次採訪中表示，他將接受選舉結果。

分析認為，三星和SK海力士已經簽訂了多年期的供貨協議，因此短期需求仍有一定的可視性。（Reuters）

短期需求仍有可視性

「鑑於韓國和日本的市場與全球半導體產業聯繫緊密，它們對人工智慧市場情緒的變化尤為敏感，」Pepperstone Group Ltd.策略師Dilin Wu向彭博表示。

「值得注意的是，像三星和SK海力士這樣的公司已經簽訂了多年期的供貨協議，因此短期需求仍有一定的可視性，」她說。

「但展望未來，真正的問題是人工智慧支出能否繼續保持目前的成長速度，尤其是在政策不確定性、融資成本和電力限制等因素可能使未來項目更加困難的情況下。」