美國中期選舉｜砸34.7億元仍成大輸家　馬斯克自嘲：雷射干預無用

美國11月3日中期選舉結果陸續出爐，根據目前開票結果，民主黨預計將控制參眾兩院。被美媒稱之為「選舉之夜大輸家」的共和黨金主、全球首富馬斯克（Elon Musk）開玩笑說：「看來我這次用來干預選舉的太空雷射沒發揮作用」。



力砸逾4.45億美元（約34.7億港元）力挺共和黨的全球首富馬斯克，眼見民主黨奪回參眾兩院，他深夜在X發文調侃：「看來我那些干預選舉的太空雷射今次沒奏效。」

全球首富馬斯克（Elon Musk）出席線上活動。（X@TheChiefNerd）

至於民主黨勝選對馬斯克的影響，美國全國廣播公司（NBC News）報道，民主黨多位候選人競選時主張收緊審批、暫緩建設並嚴格管制AI數據中心之用電與水資源耗費，引發市場憂慮監管收緊，致使美股期貨急挫。

旗下擁有xAI並正於德州等地大規模擴建數據中心的馬斯克，在帖文中寫道：「太空數據中心現在看來相當吸引」，似暗示可能將業務搬離地球。

對於民主黨穩贏的結果，馬斯克的朋友、美國總統特朗普（Donald Trump）表示願意接受選舉結果，並稱願與民主黨合作，同時承認伊朗戰爭對共和黨失利有一定影響。

特朗普接受《紐約時報》訪問時表示：「我們會與民主黨合作，期待與他們合作，我們大概會談出一些成果。」