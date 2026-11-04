美中期選舉｜拉美裔選民大舉回歸民主黨　2024年大選曾轉投特朗普

根據美國全國廣播公司新聞台（NBC News）票站調查的初步結果，在今年的眾議院選舉中，拉丁裔選民重新向民主黨靠攏，扭轉了先前在2024年向共和黨傾斜的趨勢。



天空新聞報道，60%的拉丁裔選民支持民主黨的眾議院候選人；這一比例高於2024年投票支持賀錦麗（Kamala Harris）的51%，並與民主黨在2022年中期選舉中獲得的比例持平。共和黨眾議院候選人則獲得了當中35%的選票，而兩年前投票支持特朗普（Donald Trump）的比例為46%。不過，民主黨目前獲得的比例仍低於2018年時的69%。

上述的變化在拉丁裔男性群體中尤為明顯，該群體於2024年曾大幅轉向支持特朗普，而今年有55%的拉丁裔男性投票支持民主黨，高於2024年的44%。至於拉丁裔女性族群方面，支持民主黨的比例從58%上升至65%。

佛州的拉丁裔選民10月27日舉辦支持特朗普的集會。（美聯社）

對拉丁裔選民而言，經濟議題是他們最關心的議題，佔45%，其次是民主狀況（25%）和移民議題（15%）。

拉丁裔選民對議題優先順序的排序，與他們的投票選擇密切相關。在將經濟（59%）、醫療保健（72%）或民主狀況（81%）視為最重要議題的拉丁裔選民中，多數人投票支持民主黨。而在將移民問題（61%）或犯罪問題（70%）視為首要議題的選民中，多數人則支持共和黨。

在本屆選舉的拉丁裔選民群體中，包括許多首次參與中期選舉的選民，18%的人表示這是他們第一次在中期選舉中投票。在這些選民中，73%的人支持了民主黨眾議院候選人。