美國中期選舉｜特朗普成票房毒藥？　4欽點參議員候選人全數敗北

共和黨在美國中期選舉中失落兩院兼多個州長席位，開票結果接連顯示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親自挑選並全力背書的多名共和黨參議院候選人在多座深紅州接連敗北，民主黨順勢奪得參眾兩院控制權。路透社報道指，此番中期選舉證明，特朗普的影響力存在明顯短板。



報道指出，特朗普十餘年來依靠MAGA運動重塑共和黨，優先推舉忠於自己的候選人、捨棄選戰經驗更充足的資深政客，並押註自身影響力能夠彌補候選人短板。但此番中期選舉證明，選民們並不為其所動。

民主黨化身藍海嘯 席捲傳統紅州

最令人震驚的失敗之一發生在南卡羅萊納州。該州自1998年以來從未選出民主黨參議員，而特朗普在2024年的大選中以18個百分點的優勢贏得了該州。

2026年11月3日，美國南卡羅萊納州，共和黨參議員達琳（Darline Graham）在中期選舉之夜的開票派對上發表講話，此前她剛剛承認落敗。（Reuters）

特朗普支持已故共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的妹妹達琳（Darline Graham）。但民主黨人安德魯斯（Annie Andrews）卻出人意料地贏得了該席位。

2026年10月20日，美國北卡羅萊納州舉行的競選集會上，共和黨參議員候選人沃特利（Michael Whatley，右）站在總統特朗普（Donald Trump）身旁，隔着防彈玻璃發表講話。（Reuters）

在北卡羅萊納州，特朗普支持前共和黨全國競選官員沃特利（Michael Whatley），但沃特利卻慘敗給前民主黨州長庫柏（Roy Cooper）。

2026年10月18日，圖為美國民主黨德州參議員候選人塔拉里科（James Talarico，左）與共和黨德州參議員候選人帕克斯頓 （Ken Paxton，右）。（Reuters）

在德州，特朗普介入了一場混亂的共和黨初選，力挺醜聞纏身的盟友，德州司法部長帕克斯頓（Ken Paxton），而非共和黨內普遍認為在普選中更具勝算的現任參議員科寧（John Cornyn）。民主黨人塔拉里科（James Talarico）在3日晚上輕鬆獲勝，為民主黨贏得自1988年以來從未贏得的參議員席位。

2026年11月3日，美國舉行中期選舉。圖為密歇根州民主黨參議員候選人賽義德（Abdul El-Sayed，左）與共和黨候選人羅傑斯（Mike Rogers，右）。（Reuters）

在密歇根州，特朗普支持的前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）敗給了民主黨人賽義德（Abdul El-Sayed），後者將成為首位進入參議院的穆斯林。

特朗普遭批干預初選適得其反

2026年11月3日，針對中期選舉結果，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台辯稱：「我沒出現在選票上，如果我在的話，我們肯定會大獲全勝！」。（Truth Social）

面對敗局，特朗普在社交平台辯稱：「我沒出現在選票上，如果我在的話，我們肯定會大獲全勝！」但民調顯示，特朗普支持率持續走低，高物價與民生不滿拖累共和黨選情。白宮官員亦透露，團隊六周前就預判選情不利，隨即發起全國助選，但依然無力回天。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉演說後離開。（Reuters）

多名分析師認為，特朗普強行插手初選，造成黨內分裂，把穩固席位拱手相讓。美利堅大學（American University，簡稱 AU）教授卡恩（Thomas Kahn）直言，如果提名科寧「共和黨人本可以穩操勝券」。同時，北卡羅萊納前州長亦批評，特朗普公開和黨內國會議員對立，等同消耗自己的政治資本，將矛頭指向自身陣營。