美國中期選舉｜紅州艾奧瓦變天誕民主黨州長　藍海嘯再奪眾院3席

據美國全國廣播公司（NBC）新聞、美聯社等預測，民主黨人兼艾奧瓦州（Iowa，又譯愛荷華）審計長Rob Sand將擊敗共和黨商人拉恩（Zach Lahn），接替共和黨人雷諾茲（Kim Reynolds）出任艾奧瓦州下一任州長，這是20年來民主黨人首次擔任該職位。與此同時，民主黨已經拿下該州四個眾議院席位中的三席。



報道指，本次競選雙方交鋒激烈。Rob Sand陣營質疑拉恩長期居住、投票於堪薩斯州（Kansas）；拉恩則試圖暗示Rob Sand和民主黨在移民、稅收問題的主張一致，又攻擊其妻子公司污染州內環境。

艾奧瓦州（Iowa）民主黨州長候選人Rob Sand（左）和共和黨候選人拉恩（右，Zach Lahn）。（Reuters）

44歲的Rob Sand是艾奧瓦州內唯一民主黨全州民選官員，以溫和派路線參選，刻意拉開與進步派在跨性別議題上的距離，爭取跨黨派及農村選民支持。相反，40歲的拉恩在共和黨初選中爆冷擊敗對手後，再獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）站台。

當前，水污染、高癌症發病率是艾奧瓦州的核心議題，Rob Sand和拉恩雙方均承諾尋求治理方案。與此同時，醫保、民生成本、工資等也將是雙方辯論重點。

據美媒報道，艾奧瓦州此前的國會代表團全為共和黨人，如今民主黨已斬獲頗豐，拿下四個眾議院席位中的三席：民主黨人博安南（Christina Bohannan）、加里奧特（Sarah Trone Garriott）、詹姆斯（Lindsay James）分別在三個選區取勝。