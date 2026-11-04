美國中期選舉｜紅州艾奧瓦變天誕民主黨州長 藍海嘯再奪眾院3席
撰文：林嘉敏
出版：更新：
據美國全國廣播公司（NBC）新聞、美聯社等預測，民主黨人兼艾奧瓦州（Iowa，又譯愛荷華）審計長Rob Sand將擊敗共和黨商人拉恩（Zach Lahn），接替共和黨人雷諾茲（Kim Reynolds）出任艾奧瓦州下一任州長，這是20年來民主黨人首次擔任該職位。與此同時，民主黨已經拿下該州四個眾議院席位中的三席。
報道指，本次競選雙方交鋒激烈。Rob Sand陣營質疑拉恩長期居住、投票於堪薩斯州（Kansas）；拉恩則試圖暗示Rob Sand和民主黨在移民、稅收問題的主張一致，又攻擊其妻子公司污染州內環境。
44歲的Rob Sand是艾奧瓦州內唯一民主黨全州民選官員，以溫和派路線參選，刻意拉開與進步派在跨性別議題上的距離，爭取跨黨派及農村選民支持。相反，40歲的拉恩在共和黨初選中爆冷擊敗對手後，再獲總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）站台。
當前，水污染、高癌症發病率是艾奧瓦州的核心議題，Rob Sand和拉恩雙方均承諾尋求治理方案。與此同時，醫保、民生成本、工資等也將是雙方辯論重點。
據美媒報道，艾奧瓦州此前的國會代表團全為共和黨人，如今民主黨已斬獲頗豐，拿下四個眾議院席位中的三席：民主黨人博安南（Christina Bohannan）、加里奧特（Sarah Trone Garriott）、詹姆斯（Lindsay James）分別在三個選區取勝。
美國中期選舉｜深紅堪薩斯州也變天！牧師成百年首位民主黨參議員中期選舉｜民主黨爆冷翻盤南卡州 格雷厄姆妹代亡兄選參議員落敗美國中期選舉｜德州料迎首位拉丁裔女州長 民主黨破30年深紅神話美國中期選舉｜佐治亞州寫下歷史 全美首位黑人女性州長誕生