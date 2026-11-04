民主黨2028贏硬？歷史數據揭中期選舉難測下屆總統

2026年11月3日美國中期選舉（2026 US midterm election）結果陸續出爐，結果顯示共和黨在本次眾議院、參議院以及州長皆出現低於預期結果。據英國媒體天空新聞（Sky News）表示，從中期選舉中推斷誰將成為下一任總統，甚至誰將成為競選中的主要候選人，都是非常不可靠的方法。



Sky News指，中期選舉主要選出國會和全國50個州的政府官員，並與華盛頓特區的聯邦政府互相制衡。從近期的歷史表現，以中期選舉結果所做的「倉猝」判斷，可能會令下屆總統推算錯得很離譜。

在2016年總統大選前兩年，特朗普（Donald Trump）被普遍認為不太可能當選的「笑話」候選人。在2008年大選前夕，人們普遍認為最後成為總統候選人，分別是民主黨的希拉里（Hillary Clinton）及共和黨前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani），然而最後角逐總統寶座的是奧巴馬（Barack Obama）及麥凱恩（John McCain）。

2026年10月28日，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）在佐治亞州莫羅市（Morrow, Georgia）舉行的中期選舉集會上，與民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）和民主黨州長候選人博頓斯（Keisha Lance Bottoms）握手致意。（Reuters）

在1994年，前共和黨籍眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）憑藉起草《與美利堅的合約》（Contract with America）並發動「共和黨革命」（Republican Revolution），成功重創克林頓（Bill Clinton）政府，帶領共和黨奪回失落40年的國會參眾兩院多數席位。

他被《時代》（Time）雜誌評為年度人物，並被視為未來的總統熱門人選。然而，儘管他多次競選總統，卻始終未能如願。

事實上，中期選舉更多是揭示對現政府的不滿、檢驗未來總統候選人的選舉競爭力，反正執政黨在中期選舉慘敗本身就十分常見。