美國中期選舉｜歷來首位原住民女州長　多次打破美政壇天花板

美國前內政部長哈蘭（Deb Haaland，又譯夏蘭特）11月3日當選新墨西哥州州長，將成為美國首位治理州份的印第安裔女性。



這位與著名球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）同姓的政治人物也擁有挪威血統，父親是來自明尼蘇達州（Minnesota）的挪威裔美國人。

據《衛報》（The Guardian）周三報道，哈蘭為民主黨人，擊敗共和黨對手、商人兼里奧蘭丘（Rio Rancho）市長赫爾（Gregg Hull）。新墨西哥州印第安裔佔人口12%；今屆全國破紀錄有358名印第安裔競逐各級公職，印第安裔選民影響力正持續上升。

墨西哥民主黨州長候選人哈蘭（Deb Haaland）於2026年11月3日在新墨西哥州阿爾伯克基當選州長後，於新墨西哥州66號公路飯店賭場舉行的新墨西哥民主黨中期選舉慶祝活動中，向支持者發表演說。（Getty）

65歲的哈蘭屬拉古納普韋布洛（Laguna Pueblo）部族，2018年當選國會眾議員，與堪薩斯州眾議員戴維斯（Sharice Davids）同為美國首批印第安裔女眾議員；其後獲總統拜登（Joe Biden）任命為內政部長，成為首位印第安裔內閣部長。競選期間，她多次提及30多歲入讀法學院前，以單親媽媽身分靠醫療補助等福利計劃養家的經歷。

印第安裔爭取政治權利之路漫長：美國印第安裔遲至1960年代才在全國範圍享有投票權；新墨西哥州更要到1948年，經二戰老兵特魯希略（Miguel Trujillo）興訟後方開禁。2023年，該州率先落實更新版印第安裔投票權法，讓印第安族裔在票站選址及選區重劃上有更大話語權。