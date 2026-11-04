美國中期選舉｜民主黨大勝　歐洲左翼慶祝：極右翼勢力正瓦解

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）11月4日在社交平台X評論美國中期選舉結果，稱美國選民正在反對鼓吹仇恨、性別歧視等，又指反映極右翼浪潮動力「正在瓦解」。與此同時，德國、挪威等左翼政要紛紛讚賞這是一個歷史性時刻。



桑切斯表示，中期選舉的投票「反對那些只會加劇貧困的政策，反對仇恨，反對性別歧視，反對否認氣候變化，反對精英階層的特權」。

桑切斯又把巴西、美國的選情進行類比，表示預期西班牙的11月29日大選亦會出現類似轉向。同時，他批評反對派人民黨（PP）領袖費霍（Alberto Nunez Feijoo）和呼聲黨領袖阿巴斯卡（Santiago Abascal），指兩人試圖依附的極右浪潮正在瓦解。

2026年10月28日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在指揮所，就高速列車相撞事故發言。（Reuters）

德國左翼黨（Die Linke）聯合領導人施韋爾特納（Ines Schwerdtner）評論稱：「這對全球右翼來說是一次慘敗。」德國國防部長、社會民主黨人皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）向民主黨致賀，形容此番是一場歷史性勝利。

2026年9月15日，德國國防部長皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）與美國國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）在華盛頓會晤。（Reuters）

挪威首相、工黨主席斯特勒（Jonas Gahr Støre）則形容選舉結果是美國選民政治立場轉變「強而有力的信號」，又稱這些聲音在氣候、環境、外交和發展援助政策更接近他們。

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）會晤。（Reuters）

歐洲社會黨主席勒文（Stefan Lofven）則讚賞選舉結果「能讓美國民主回歸正常」，又指出美國國會已得到民意授權，暗示可以問責總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。