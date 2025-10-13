日本出生率下降趨勢緩解：中國媽媽領軍　外籍父母貢獻逾3%創新高

日本傳媒周日（10月12日）引述厚生勞動省數據指，在2024年，日本有超過20,000名嬰兒由外國父母所生，佔全部新生兒的比例超過3%，創下歷史最高紀錄。這些外國父母生育的孩子，正在幫助緩解日本新生兒數量持續下降的問題。



《日經亞洲》報道，根據厚生勞動省公布的數據，2024年外籍父母的新生兒達到22,878人，比10年前增加50%。與此同時，日本父母的新生兒數量為686,173人，較前一年減少41,115人。

日本東京上野公園，圖為帶著嬰兒的一家人在2025年4月7日盛放時的櫻花下為寶寶拍照。（Getty）

從新生兒母親的國籍來看，中國籍母親最多，其次是菲律賓和巴西。來自尼泊爾、越南等其他國家的外國媽媽也生下很多寶寶。隨着外國寶寶的增多，日本某些地方也開始提供多語言服務，比如安排翻譯人員幫助外國父母與幼稚園溝通。

至於外籍新生兒會增多的原因，主要是現在居住在日本的外國人愈來愈多，達到約377萬人，其中20多歲和30多歲的人佔56%。這些年輕的外國人在日本工作、生活，並在這裏生兒育女，從而推高日本出生率。