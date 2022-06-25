日本出生率再創新低　專家：30年少子化應對政策失敗告終

日本內閣府6月發表最新一期的「男女共同參畫白書」，指出30歲群組的男女有四分之一表示沒有結婚打算。同月厚生勞動省公布，2021年日本出生率僅1.3，繼續創下歷年新低。少子化的嚴重性再次被提出，甚至有專家認為，日本過去30年來的政策以失敗告終。



厚生勞動省6月初發表報告，2021年日本出生數字是81萬1604人，是6年以來連續下降，出生率僅1.3，創下歷來新低。結婚申請數字逐年減少2.4萬至50萬1116宗，同創戰後歷來新低。

圖為6月13日，東京一個公園湖畔區，多架為情侶而設的水上單車。（AP）

有分析指出，新冠疫情令國民減少外出，減少異性結識機會，同時拖累婚姻及出生數字。不過日本疫情前出生數字已不斷減少，疫情只是讓情況更嚴重，少子化的問題正在加速。

內閣府調查中，訪問女性為何不希望結婚的理由除了單純的「找不到對象」外，「希望活得自由」、「家事與育兒負擔很大」等原因最為大宗，至於男性最主要原因則是「結婚令工作不穩，經濟力不足」。

過去日本並非沒有作為，1991年日本通過「育兒休業法」，讓男性也能放產假；1994年「天使計畫」，提高家庭補貼、擴大照護；2004年起內閣府特別設立「少子化擔當大臣」一職，至2017年設「兒童家庭局」，以培育小孩為中心，以至2021年籌備設立「兒童家庭廳」，希望創造家庭友善的社會環境，以扭轉不婚不生的念頭。

不過多項措施似乎沒有大幅改善少子化的趨勢。台灣國立政治大學，日本研究中心執行長李世暉形容，日本少子化政策過去三十年來是以失敗告終。

圖為6月13日，東京商業區的白領員工。調查發現當踏入社會上班後，會讓尋找另一半或拍拖的機會減少。（AP）

「日本制定政策的人，通常是參考歐美的發展。但歐美的年輕人20歲就要離家獨立，會因為減少經濟的壓力而結婚，而日本是在結婚之前都幾乎跟家長同住。日本的少子化的對策，幾乎都在思考結婚之後的人，可是對於這些找不到對象的人，並沒有任何的政策去支持。」

日本並非沒有發現如此的癥結，疫情前2019年智庫PR Times一項調查指出，年輕人畢業踏入社會以後，會令尋找另一半或拍拖的機會減少。沒有對象不可能談婚論嫁，大力改善結婚後環境和資助不能改善找不到對象的現實。

因此外界有認為政府應帶頭推動「婚活」（為結婚而前題的生活），改變年輕人「草食化」的趨勢，為20至30歲男女尋找結婚的動力。