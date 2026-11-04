美國中期選舉｜民主黨橫掃國會、德州變天　AI數據中心概念股慘跌

隨著美國民主黨在中期選舉橫掃議席、奪取兩院控制權，科技板塊和大宗商品呈現分化行情，人工智能（AI）數據中心板塊迎來拋售潮，與此同時，黃金、白銀同步走高。



AI雲商CoreWeave在美股11月4日開盤前大跌7.8%，Applied Digital跌逾5%，甲骨文（Oracle）股價回落4.5%。有分析師表示，市場預判民主黨大勝後將嚴格監管AI、削減科技稅收優惠，令相關公司股票受壓。此前，多名民主黨籍州長曾公開表示支持加強AI監管。

德州是不少AI數據中心所在地，如今德州變天，民主黨籍州長伊諾霍薩（Gina Hinojosa）將上場，她曾多次呼籲暫停數據中心開發，更令AI數據中心板塊迎來拋售。

金價重返4000美元大關

與此同時，美元指數跌至101.31，美債收益率下行，黃金期貨大漲2.8%，報每盎司 4052.5 美元，白銀、鉑金也同步走高。有專家研判，民主黨控國會將限制財政擴張，削弱通脹與加息預期，利好金價。

2026年11月4日，在中期選舉結果陸續出爐後，黃金重返4000美元/盎司關口。（Trading Economics）

美國芝加哥商品交易所（CME）旗下監察工具FedWatch顯示，交易員預期聯儲局12月加息概率仍高達83%，黃金等無收益資產仍面臨利率壓力。華爾街日報指出，市場需靜待週五非農就業資料，以研判後續貨幣政策走向。