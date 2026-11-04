美國中期選舉｜票站調查：70%受訪者指國會對特朗普制衡做得不夠

美國11月3日舉行中期選舉，民主黨取得壓倒性勝利，重奪參眾兩院的控制權。美媒對來自50個州，8萬名選民進行的票站調查顯示，大多數選民表示，經濟或民主狀況是國家面臨的首要問題，生活成本和政府腐敗問題令許多美國人在中期選舉投票時感到憂慮。民調亦顯示，民眾強烈希望國會在制衡總統權力方面發揮更有力的作用。



雖然民主黨在中期選舉取得勝利，但調查同時發現，儘管民主黨在包括經濟和政府腐敗在內的幾個重大議題上至少略佔優勢，但民主黨在美國選民中的受歡迎程度並不比共和黨高太多。

2026年10月21日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的圓桌會議上發表講話。（Reuters）

許多選民投票是出於反對特朗普

雖然特朗普（Donald Trump，又譯川普）的名字並沒有出現在選票上，但許多選民心中都惦記着他。

美媒的選民民調顯示，約有40%的受訪選民表示，他們希望透過投票「表達對特朗普的反對」。略低於20%的受訪選民表示，他們希望「表達對總統的支持」，而大約40%的受訪選民表示，特朗普並非他們投票決定的因素。

調查同時突顯選民對特朗普管治的不滿。大約60%的受訪者不贊成他處理總統一職的方式。就特朗普對施政優先事項的看法也大多是負面的。大約60%的受訪選民表示，特朗普將個人利益置於國家利益之上。

選民認為國會制衡不受歡迎的總統力道不足

全國大多數選民希望國會加強對總統權力的制衡，而他們普遍不認可國會目前的運作方式。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂倒影池發表有關中期選舉前的演說後，摘下帽子離開。（Reuters）

調查顯示，選民希望國會作為與總統平等的政府部門發揮更強而有力的作用。大約70%的受訪選民認為國會在制衡總統權力方面「做得不夠」。只有大約20%的受訪選民認為國會做得「恰到好處」，而大約10%的受訪選民則認為國會做得「太多了」。