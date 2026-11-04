美國中期選舉解讀：民主黨創下多項歷史　基督教候選人撬動深紅州

美國於11月3日舉行中期選舉，部分選票仍在統計中，但結果已塵埃落定：代表民主黨大勝的「藍色海嘯」席捲全國，連多個共和黨鐵票倉也告失守。由於總統特朗普（Donald Trump）民望低迷，外界起初已預期民主黨會佔優；然而，民主黨最終掀起的巨浪比預期更大，不僅重奪國會兩院，在一些原本不被看好的州級選舉中也大有斬獲。



這次選情一開始便已投下震撼彈，預示共和黨將被「藍色浪潮」徹底淹沒的結局。印第安納州是全美最早結束投票並開始點票的州份之一，也是特朗普在2024年大選中以兩位數優勢獲勝的地區。最終，民主黨籍眾議院候選人J.D.福特（J.D. Ford）在這個特朗普2024年大選以17%優勢贏下的選區，爆冷擊敗共和黨對手斯帕茨（Victoria Spartz）。

隨着選舉結果陸續出爐，這股浪潮的規模愈來愈清晰。最新的結果顯示，民主黨已奪得231個眾議院席位以及54個參議院席位，皆分別超過過半數所需的218眾院席位及50席參院席位門檻。

民主黨7搖擺州取6州奪參院：深紅州轉藍靠「聖經」？

聯邦參院選情中，除了阿拉斯加州還未明朗外，這次選舉涉及的7大搖擺州中，6州皆由民主黨奪得。而民主黨當晚最大的成就，可能就是成功翻轉深紅德州以及1932年以來從沒選出過民主黨國會參議員的堪薩斯州。

德州民主黨籍聯邦參議院候選人塔拉里科（James Talarico）在已點票近9成的情況下，以約54%的選票，成功擊敗共和黨籍候選人帕克斯頓（Ken Paxton），成為德州自1988年以來首位民主黨參議員；堪薩斯州民主黨籍聯邦參議院候選人、教會牧師漢密爾頓（Adam Hamilton）則以超過50%的選票，擊敗了現任共和黨籍參議員馬歇爾（Roger Marshall）。

塔拉里科屬於基督教左翼陣營，善於用聖經中有關社會公義的部份來詮釋其政綱，以聖經教義來證成全民醫療等左翼政策。漢密爾頓雖不如塔拉里科激進，但在競選過程中同樣經常提及自己的信仰，並試圖從宗教道德層面闡述自己的立場。

2026年10月21日，美國德州侯斯頓，民主黨參議員候選人塔拉里科（James Talarico）在侯斯頓大學向學生和與會者發表演說。（Reuters）

兩人的無可爭議的勝利，某程度上可歸咎於較弱的對手，例如帕克斯頓過去曾捲入涉及詐騙、婚外情等醜聞。不過，這也意味着，民主黨似乎已找到一條能打破共和黨對保守基督派選民的壟斷地位，有助民主黨未來攻取更多深紅州份。

拉丁裔選民回流民主黨

另外，塔拉里科在德州的勝選，也反映拉丁裔選民似乎正回流到民主黨陣營。

特朗普過去十年中，先在佛羅里達州爭取到傾向保守派的古巴裔美國人支持，並於2024年藉由強調通貨膨脹與邊境安全議題，進一步爭取全美各地的墨西哥裔與波多黎各裔選民支持，於同年的大選中贏得約四成的拉丁裔選票。

然而，票站民調顯示，塔拉里科在與帕克斯頓的競選中贏得64%拉丁裔選民的支持。這或許代表了，拉丁裔選民面對特朗普經濟管理不善以及對移民執法局（ICE）非法部署的背叛下，願意給民主黨「第二次機會」。

2026年11月3日，美國德州，美媒預測民主黨籍參議院候選人塔拉里科（James Talarico）成功擊敗共和黨籍候選人帕克斯頓（Ken Paxton），而民主黨成功將控制美國眾議院後，支持者們在為塔拉里科舉行的選舉之夜集會上慶祝。（Reuters）

中期選舉定民主黨黨內之爭勝負？

在密歇根州，民主黨候選人賽義德（Abdul El-Sayed）頂住其黨內初選對手史蒂文斯（Haley Stevens）為共和黨背書的內訌爭議，成功擊敗共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers），勢成首位穆斯林參議員；在緬因州，民主黨候選人傑克遜（Troy Jackson）擊敗擔任參議員29年共和黨對手柯林斯（Susan Collins）。

賽義德和傑克遜在個人魅力、選舉風格上南轅北轍，但兩人皆為屬民主黨左翼陣營。他們主張左翼民粹經濟政策，其中包括支持具反資本主資、反市場特質的全民醫保政策。他們的勝選，說明左翼政策以及進步形象，即使是在搖擺州仍然有市場，為民主黨左翼未來挑戰黨內建制提供重要的「彈藥」。

2026年11月4日，美國密歇根州底特律，民主黨候選人賽義德（Abdul El-Sayed）在選舉之夜集會上慶祝他當選參議員，成為美國史上首位穆斯林參議員。（Reuters）

不過，民主黨中間派在選舉中也有斬獲。佐治亞州民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）擊敗共和黨對手柯林斯（Mike Collins）勝選連任，助民主黨保住關鍵參院席位。39歲的他是黨內冉冉升起的新星，屬於黨內中間建制派，但其個人魅力以及能言善道的風格，更經常被外界拿來與民主黨籍前總統奧巴馬（Barack Obama）相提並論。

奧索夫是唯一一位在特朗普2024年贏得總統大選的州份尋求連任的民主黨參議員。他成功保住席位，不僅為民主黨重奪參議院奠定基礎，更增強了他可能角逐2028年總統大選的聲勢。

2026年11月3日，美國佐治亞州民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）勝選連任後，在佐治亞州亞特蘭大舉行選舉之夜集會。（Reuters）

在特朗普連續三次總統大選都勝選的俄亥俄州，代表民主黨的布朗（Sherrod Brown） 成功在俄亥俄州參議院席位爭奪戰中，以約49%對45%的差距，擊敗共和黨現任參議員赫斯特德（Jon Husted），重奪該席位。

這不但使民主黨對參議院的控制更穩固，而且還有明顯的象徵意義。赫斯特德的參院席位是被任命，用於接替萬斯（JD Vance）2025年就任副總統後留下的席位空缺。

至於艾奧瓦州這，民主黨參議員候選人圖雷克（Josh Turek）擊敗共和黨對手Ashley Hinson，透過聚焦農業成本等選民對特朗普政府的不滿。助民主黨翻轉這一農業紅州。

眾議院選舉：共和黨重劃選區引火自焚？

相比起參議院，民主奪得眾議院控制權就非意料之外的事，而且勝選的眾議員大多沒有明顯的地域或區域規律可循。不過，可以確定得的是，這波藍色海嘯抵消了共和黨重劃選區的優勢。

共和黨過去一年在特朗普的慫恿下，試圖在共和黨能夠控制的州份，透過操縱選區劃分，把有利自己的選民分布畫進選舉地圖，以保住對眾議院控制權。

雖然新的選區劃分方案在紙面上給了共和黨優勢，但民主黨的「藍色浪潮」規模如此之大，很快就將其壓制。民主黨預計能保住15個被針對議席中的至少8席，其中在佛羅里達州及德州的8個被針對選區，民主黨人都料能保住席位。相反，民主黨為反制共和黨，自身也在加州推動選區重劃，料能全取5個原本由共和黨控制的議席。

2025年9月19日，美國華盛頓特區國會山，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免政府出現部份停擺。圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

眾議院選舉的點票工作仍未結束，但民主黨目前獲得的多數席次，已足以避免下屆會議出現，少數幾名議員威脅棄權，就能阻撓立法或程序性投票的局面。

民主黨橫掃州級選舉 為繞過特朗普施政鋪路？

當然，即使民主黨在國會擁有多數席位，特朗普仍可透過否決權等機制阻礙民主黨的議程——如要推翻總統否決，須經國會三分之二議員通過。不過，民主黨在州層級取得大量勝利，這為其直接在地方施政提供了一條出路。

民主黨德州州長候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）憑籍民眾對人工智能（AI）數據中心的不滿，爆冷擊敗欲爭取連任、曾大力支持AI發展的現任州長阿博特（Greg Abbott），成為該州自1995年以來首位民主黨籍州長，以及德州史上首位拉丁裔女州長。

在佐治亞州，民主黨州長候選人博頓斯（Keisha Lance Bottoms）擊敗共和黨對手、本來是商人的傑克森（Rick Jackson），成為美國史上首位黑人女性州長，亦同時結束共和黨長達24年對該州州長的控制。

另外，艾奧瓦州、俄亥俄州等深紅州份的州長之位，也落入民主黨的控制中。

2026年11月3日，在美國德州奧斯汀（Austin），一名支持者在德州州長阿博特（Greg Abbott）承認敗選後，慶祝民主黨州長候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）贏得美國中期選舉。（Reuters）

未來兩年，民主黨控制多州州長之位、以及重奪國會兩院 ，將使它們重新獲取足以直接或間接影響政治權力，但同時會考驗民主黨的政治意志。選民將冀望它在施政試提出一套令人信服的替代方案，而不在限於「反特朗普」。

而這次選舉最直接的結論，是選民真的非常憤怒。特朗普民望屢創新低，卻自認為仍有廣大民眾支持，在選前一再鼓勵選民假裝他的名字出現在中期選舉選票上，顯然民主黨也同意，而選民們也照做了。