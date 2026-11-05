中國外交罕見大動作！為何三位特使同時急赴中東與非洲七國？

完全個人看法，這是中國外交一次相當罕見的舉動。



11月2日，外交部發言人毛寧平靜地念出了一段不平靜的行程：翟雋，中國政府中東問題特使，去伊朗、阿曼、沙特；劉顯法，中國政府非洲事務特別代表，去埃塞俄比亞、吉布提、埃及；胡長春，外交部非洲之角事務特使，去厄立特里亞。

2026年11月2日，外交部發言人毛寧進行例行記者會。（外交部官網）

時間，都在11月上中旬。三位特使特代，同一時間，分赴中東和非洲之角，跑七個國家。

毛寧的措辭很克制——旨在「勸和促談、緩局降溫」，為維護地區和平穩定發揮建設性作用。但「勸和促談、緩局降溫」八個字背後，是一個不容樂觀的嚴峻現實，是一張正在同時燃燒的地圖。

先說一個細節：為什麼有的人叫「特使」，有的人叫「特代」？

這肯定不是什麼文字遊戲。

特使和特別代表，都不同於常駐某國的大使，他們沒有固定的駐在地，專職負責某一項熱點事務，拎着包滿世界穿梭斡旋。

前綴本身，就藏着授權層級的差別。「中國政府」前綴的特使或特代，處理的問題往往具有更大的國際影響力，涉及面更廣；「外交部」前綴的特使，功能則相對集中，聚焦於某一個具體的地緣切口。

所以你看這一次的分工：

翟雋和劉顯法帶着「中國政府」的授權，一個去海灣核心三國，一個去非洲東北三國；

胡長春以「外交部」特使身份去厄立特里亞，盯住非洲之角最敏感的那一個支點。



層級不同，對象不同，但都指向同一個目標：努力將劍拔弩張的各方，拉回到談判桌前。

因為現在的中東和非洲，局勢真讓人揪心痛心。

中東，又到了「火燒眉毛」的地步。消停了一段時間，最近又驟然嚴峻。美以軍方被曝已擬定再襲伊朗的計劃，德黑蘭則誓言強化作戰能力。

2026年10月23日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat）的民房遭以色列空襲後，當地民眾查看情況。（Reuters）

此外，加沙的空襲沒有停，黎巴嫩南部的目標在挨炸，胡塞武裝與沙特繼續大打出手。這已經不是「緊張」兩字可以形容，而是引信已經露在外面。

當火藥桶的四周都站滿了舉着火把的人，最珍貴的從來不是更強的炸藥，而是願意伸手把火掐滅的那雙手‌。

紅海—非洲之角那條線，火勢正在跨海傳導。

胡塞武裝最近的突然推進，對埃及、埃塞、吉布提、厄立特里亞同時構成了經濟和安全衝擊，並隨時可能點燃索馬里和蘇丹已有的衝突。

非洲之角內部，埃塞與厄立特里亞因為紅海出海口問題，軍隊在邊境城鎮對峙，雙方互相指責軍事侵略。蘇丹的戰火則像一根暗線，把紅海兩岸的代理博弈越纏越緊。

地緣衝突最兇險的地方，就在於你以為只是點燃了一處營地，最後卻發現整片大陸的柴火都連在了一起‌。

所以說，關鍵時刻，中國外交在行動，之所以說「罕見」，至少三點吧。

第一，中國一次性派出了三名特使特代。

常規的外交節奏，是一個熱點配一個特使，慢慢磨，反覆跑。但這一次，同一時間、多路並進、跨兩片大陸。

這樣的聯袂行動，在中國外交史上，如果我沒記錯的話，確實是相當相當罕見的。

我看到，有評論說得直白：這種密度的穿梭外交，

本身就說明事情到了火燒眉毛的地步。

情況十萬火急，軍事千鈞一髮，作為一個負責任的大國，中國在努力行動。

第二，中國與某些國家形成了鮮明對比。

這個世界，沒有對比，就看不出差別。

我們看到，在中東、在非洲，有些國家不斷在拱火，甚至親自下場，炸彈橫飛，唯恐天下不亂。中國則是「勸和促談、緩局降溫」，真可謂苦口婆心，磨破嘴皮。

更要看到，在毛寧宣佈這個外交行動的同一天，中國領導人在北京會見來訪的阿曼蘇丹海賽姆。

阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）（Getty Images）

他指出，中東海灣地區不應成為大國博弈和地緣衝突的角力場。地區的和平穩定需要各方共同營造呵護。中方始終積極致力於止戰促和，希望為破解地區安全困境貢獻智慧和方案。

也是同一天，王毅在北京會見伊朗最高國家安全委員會副秘書巴蓋里，明確表態：

對話談判才是解決之道，各方都應本着對人民負責、對歷史負責的態度，相向而行，以理性務實的精神聚焦政治解決，而不是再次兵戎相見。

這就是「罕見」的第二層意思，更深一層：這個世界正在習慣用遞刀子的方式「處理」危機，而中國在遞和平方案。

第三，世界破破爛爛，中國縫縫補補。

這句話，過去幾年，感覺都有點說濫了，但在11月2日這一天，它有了更直觀的表達。

縫補匠手裏，其實沒有消防水龍，只有針和線。針是特使的行程，線是勸和促談的那幾句話。

翟雋去伊朗、阿曼、沙特，肯定不是去下最後通牒的；劉顯法跑埃塞、吉布提、埃及，絕對不是去劃勢力範圍的；胡長春去厄立特里亞，更不是去選邊站的。

世界破破爛爛，中國縫縫補補。（CARLOS DE SOUZA@Unsplash）

他們去做的，是在各方還願意接電話的時候，把電話打通；在談判桌還沒被炸掉之前，把椅子擺好。

這活兒不威風，甚至有點笨。別人在賣武器、搞威懾、畫紅線的時候，你在買機票、約會見、磨嘴皮子。但歷史反覆證明：放火的人往往收不了場，而最後被叫來收拾殘局的，常常是那個一直在旁邊勸「別燒了」的人。

世界破破爛爛，總得有人縫縫補補。這一次，出門的是三位中國特使特代，和一張排得密密麻麻的行程表。

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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