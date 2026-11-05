歐盟委員會舉行多方會談　討論烏克蘭戰後重建與經濟發展問題

歐盟委員會11月4日（周三）與烏克蘭及國際夥伴舉行會談，討論基輔戰後重建​​和經濟發展問題，旨在確保烏克蘭實現永續和平。來自烏克蘭、德國、法國、英國、美國以及北約和世界銀行的代表團齊聚布魯塞爾，就戰後重建和繁榮問題展開討論。此前，他們曾在邁阿密舉行相關會議。



綜合外媒報道，聲明指出，「今天以及未來的工作重點是完善烏克蘭戰後經濟發展和繁榮的方案。這包括確定能夠支持烏克蘭未來發展和自身努力的機制和工具。」而會議則強調烏克蘭正在推進的「雄心勃勃的改革議程」的重要性，這是烏克蘭加入歐盟進程的一部分。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy）出席歐盟領導人峰會新聞發布會。（Reuters）

聲明中寫道，「這項改革議程是實現穩定的關鍵驅動力，同時也提振了投資者信心，在吸引私人資本和持續獲得國際支持方面發揮着重要作用。」聲明重申歐盟對烏克蘭的支持，指出自烏克蘭與俄羅斯開戰以來，歐盟已向烏克蘭提供了2315億歐元（約2.04萬億港元）的援助。

聲明補充說，「隨着為實現烏克蘭持久和平所做的努力不斷推進，歐盟也將繼續支持烏克蘭加強自身實力。」