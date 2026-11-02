美國推動俄氣經烏克蘭重返歐洲市場促停火　歐洲堅拒陷僵局

美國推動俄羅斯天然氣經烏克蘭管道重返歐洲市場，以促成俄烏能源停火，惟計劃在歐洲多國遇上阻力。



據《華爾街日報》周日（11月1日）報道，美國特使庫什納（Jared Kushner）及威特科夫（Steve Witkoff）9月出訪莫斯科及基輔時提出構想：俄氣經美國中間商轉售以繞過歐盟制裁，收益存入第三方託管帳戶防止資助戰爭，烏克蘭亦可收取過境費；白宮認為此舉將給俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）足夠誘因停火。惟歐盟立法規定2027年底全面停購俄氣，歐洲主要國家領袖均表明無意恢復依賴。

2022年8月30日，鏡頭下德國位於波羅的海沿岸城市盧布明（Lubmin）工業區內，北溪1號以及Baltic Sea Pipeline Link管道轉運站的模樣。（REUTERS/Lisi Niesner/File Photo）

今冬歐洲天然氣儲備處於數年同期最低，伊朗戰事又令卡塔爾液化天然氣滯留波斯灣，歐洲已為能源多付約1,000億歐元（約8,740億港元），復購阻力或有鬆動；德國另類選擇黨（AfD）已將復購廉價俄氣列為2028年大選政綱。歐盟此前將俄羅斯的天然氣出口視為一項戰略弱點，官員稱禁令應永久化，即使明日停戰也不會信任俄羅斯。

美俄烏三方和談定於11月中旬在阿布扎比舉行，俄方迄今拒絕能源停火方案。俄氣佔歐洲供應由戰前的45%縮減至現今的11%，經烏克蘭的線路2025年1月關閉。