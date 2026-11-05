民主黨奪回兩院控制權放話「找好律師」　特朗普、馬斯克恐遭調查

美國期中選舉開票結果陸續出爐，民主黨奪回聯邦參眾兩院控制權，也為下一屆國會展開大規模監督調查鋪路。外媒指出，民主黨的調查矛頭不僅將對準美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府及其家族，也將鎖定過去兩年共和黨不願深入調查的特殊利益團體，就連Tesla（特斯拉）創辦人馬斯克（Elon Musk）也可能成為調查對象。



報道指出，民主黨計畫運用新取得的傳喚權及議程主導權，調查特朗普家族成員可能涉及的貪腐問題、馬斯克（Elon Musk）領導政府效率部（DOGE）期間的作為，以及國土安全部（DHS）強硬的移民執法措施。

2026年11月2日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在林肯紀念堂的倒影池發表中期選舉前演說。（Reuters）

科技巨頭、石油業也遭鎖定

民主黨也可能要求大型科技公司的執行長出席作證，針對社群媒體成癮、人工智能（AI）的潛在危險，以及資料中心對地方社區造成的負面影響接受質詢。此外，民主黨還可能傳喚大型石油公司負責人，要求他們回應石油產業數十年來為維持龐大利潤，涉嫌散播氣候變遷不實資訊的指控。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）（Reuters）

報導指出，這些還只是民主黨調查清單中的一小部分。曾任共和黨籍前眾議院多數黨領袖坎托（Eric Cantor）幕僚、現為Hogan Lovells Cadwalader律師事務所合夥人的卡特勒（Aaron Cutler）先前表示，他預期特朗普政府與國會之間，以及國會與準備反擊調查的民間企業之間，都可能爆發激烈衝突。

卡特勒補充，由於預期民主黨將在選舉中取得有利結果，華府多家大型律師事務所已開始聘請經驗豐富的律師，協助客戶應對國會新一波調查。隨著民主黨拿下眾議院多數席次的局勢逐漸明朗，加州民主黨籍眾議員賈西亞（Robert Garcia）也在社群媒體發文表示「找好律師吧！」

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