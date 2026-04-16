特朗普自比耶穌圖挨轟　伊朗轉發AI影片驚見「耶穌揮拳打臉吐血」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在真實社群（Truth Social）發布一張AI生成圖像，將自己比為耶穌，引發保守派與基督教支持者反彈，批評該圖像具有褻瀆意味。伊朗駐塔吉克大使館14日也在「X」發布AI生成影像，畫面顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中特朗普的臉。



國會山報報導，這支影片是從特朗普在真實社群發布的貼文影像延伸生成，可見耶穌從天空中現身，出現在特朗普上方。當耶穌逐步接近時，機械語音說道「你的清算時刻到了」，隨後另一個聲音喊出：「這是什麼？」畫面中，特朗普大喊「不要」，隨即被耶穌一拳擊中，口中噴血，聲響清晰可聞；隨後身體翻轉，在耶穌注視下墜入火焰深淵。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12日在真實社群發布一張AI生成圖像，將自己比為耶穌，引發保守派與基督教支持者反彈，批評該圖像具有褻瀆意味。伊朗駐塔吉克大使館14日也在「X」發布AI生成影像，畫面顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中特朗普的臉。（圖/翻攝自X@IRANinTJ）

特朗普「被耶穌一拳打臉墮入深淵」AI影片曝光：

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在美國與以色列對伊朗發動戰爭期間，美伊雙方也在社群媒體上激烈交鋒，試圖爭取全球輿論支持。伊朗駐塔吉克大使館發布的這段影像，只是伊朗多個使館用來嘲諷特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的眾多作品之一。

其中最引人注意的是伊朗媒體公司Explosive Media製作的一系列AI影片，將美國、以色列與伊朗領導人描繪成樂高（LEGO）人偶，一方面嘲諷特朗普與內塔尼亞胡，另一方面宣傳伊朗的軍事能力。特朗普政府同樣在社群媒體上反擊，運用電玩《俠盜獵車手》（GTA）以及《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）的畫面，強調美軍成果並爭取網路聲量。

伊朗媒體公司Explosive Media製作的一系列AI影片，將美國、以色列與伊朗領導人描繪成樂高人偶，一方面嘲諷特朗普與內塔尼亞胡，另一方面宣傳伊朗的軍事能力。（圖/翻攝自X@Partisangirl）

Explosive Media發言人在接受BBC節目訪問時，為公司與伊朗政府的關係辯護，並指控特朗普資助「政變」，指的是1月的大規模抗議；同時駁斥外界指其描繪內塔尼亞胡與以色列的影片涉及反猶主義，強調「我們的影片是反猶太復國主義（anti-Zionist）」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】