中國1至9月對日本出口稀土釔大跌98%　日企憂庫存耗盡影響供應鏈

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」到11月7日將滿一年，中國此後對日方啟動出口管制，雙方關係未有改善跡象。日媒4日引述中國海關總署數據，指中方稀土釔今年1月至9月的對日出口量同比大減98%，有日本企業擔憂庫存將耗盡，影響供應鏈運作。



日本共同網4日報道，中國海關總署數據顯示，中國氧化釔對全球的出口量下降26%，但對日出口的降幅則尤為明顯，1至9月的出口量僅達18噸，與去年同期的887噸相比大減98%。

2019年10月1日，日本橫濱中華街，一名男子在慶祝中華人民共和國成立70週年的遊行中揮舞中國國旗和日本國旗。（Getty）

釔是半導體相關設備不可或缺的原料，廣泛應用於航空發動機、醫療工具等設備。報道引述日本一間大型電子零部件企業，指它們目前依靠僅有的庫存維持生產，但隨着原料採購難度上升，公司前景愈來愈不明朗。

高市早苗去年發表「台灣有事論」後，中國今年1月起，對日本加強包括稀土在內的兩用物項出口管制。

這張2025年7月26日攝製的設計圖片中，寫有稀土元素符號的方塊被堆放在中國國旗前。（Getty）

英媒上月報道指，日本的釔庫存「將在數月內耗盡」。日本官房長官木原稔其後在記者會上否認這一說法；中國外交部當時則指，中方依法依規對日本實施出口管制，目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖。